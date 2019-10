Messico | incendi al confine USA | 3 morti e 150 case distrutte

23 persone sono morte nell’incendio doloso di un bar a Coatzacoalcos - in Messico : Martedì sera 23 persone sono morte e 13 sono state ferite a causa di un incendio doloso in un bar di Coatzacoalcos , in Messico . Secondo le prime indagini della polizia, che sta ancora cercando i responsabili, è possibile l’incendio sia stato

