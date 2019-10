Lecce-Juve 1-1 | bianconeri spreconi Pareggio pesantissimo

Pagelle e Highlights 9^ giornata : Verona-Sassuolo 0-1 - decide Djuricic. Lecce-Juve 1-1 : non basta Dybala - risponde Mancosu : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Verona-Sassuolo 0-1, decide ...

Juventus – Il pareggio col Lecce e l’assenza di Ronaldo - Sarri spiega : “si sentiva stanco mentalmente” : Sarri analizza il pareggio di questo pomeriggio tra Lecce e Juventus: e parole del tecnico bianconero dopo l’1-1 di oggi contro i salentini 1-1, è questo il risultato dell’anticipo della nona giornata di Serie A tra Lecce e Juventus. I bianconeri sono stati fermati dai salentini e portano a casa un solo punto, rischiando di verdersi scavalcare già questa sera dall’Inter, in campo contro il Parma. Donato ...

Lecce-Juventus - Sarri deluso : “troppo superficiali” : “Dovevamo essere piu’ attenti dopo il nostro gol, abbiamo fatto comunque una buona gara, non mi e’ piaciuta la gestione del vantaggio, non siamo stati lucidi in zona gol, forse siamo stati troppo leggeri, e superficiali nella gestione delle nostre azioni pericolose”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri, intervistato da Sky dopo il pareggio 1-1 nella sfida contro il Lecce “Ronaldo? Cristiano era stanco ...

Lecce-Juventus - Higuain trasportato in ospedale [FOTO] : Si è conclusa la seconda partita valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sorpresa nel match delle 15 con il pareggio della Juventus nella sfida contro Lecce, botta e risposta su calcio di rigore tra Dybala e Mancosu. Nel finale paura per Gonzalo Higuain, il Pipita si è scontrato con il portiere del Lecce, Gabriel Vasconcelos Ferreira, procurandosi una ferita sulla fronte. Al termine della partita l’attaccante della ...

Juventus – Paura per Higuain : l’argentino trasportato in ospedale dopo lo scontro col portiere del Lecce : Higuain trasportato in ospedale a Lecce dopo lo spaventoso scontro col portiere Gabriel Vasconcelos Ferreria Un 1-1 amaro per la Juventus oggi allo Stadio “Via del Mare” di Lecce. I bianconeri hanno pareggiato contro i salentini, salendo così a quota 23 a +2 dall’Inter che potrebbe riprendersi oggi la vetta della classifica. Intanto, la società e tutti i tifosi bianconeri vivono attimi di apprensione per le condizioni di ...

Lecce-Juventus - Coppola (vice Liverani) : “partita di sacrificio” : “E’ stato un grande esordio per me, siamo felici del punto conquistato in casa. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, abbiamo sbagliato qualche palla in uscita che potevamo gestire meglio. Ho chiesto alla squadra di salire, spesso ci siamo riusciti, altre volte abbiamo faticato”. Sono le dichiarazioni Manuel Coppola, vice-allenatore di Fabio Liverani dopo l’impresa contro la Juventus, 1-1 il risultato finale. ...

Per Sky il rigore dubbio è quello del Lecce. Nulla su quello (imbarazzante) per la Juventus : Nel post-partita, a Sky Sport, si discute del rigore fischiato per fallo di mano di De Ligt. Del primo rigore, invece, del rigore per la Juventus nessuno chiede Nulla. Un rigore che anche in telecronaca Marchegiani ha definito inesistente. Per lui, ovviamente, era calcio d’angolo. Petriccione entra in scivolata – non a martello – sul tiro di Pjanic e lo devia in corner. Non si capisce perché nel salottino di Sky discutano del ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i giallorossi fermano Madama al Via del Mare! La Vecchia Signora sente la pressione dell’Inter. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.08 LE Pagelle DEL LECCE: Gabriel 7,5, Meccariello 6,5 (dal 72′ Rispoli 6), Lucioni 6,5, Rossettini 6, Calderoni 5,5; Petriccione 6, Tachtsidis 5,5, Majer 5,5 (dal 58′ Tabanelli 6), Mancosu 7, Farias 5,5 (dal 45′ Lapadula 6,5), Babacar 6,5. All. LIVErani (in panchina Coppola) 7. 17.07 LE Pagelle DELLA ...

Pagelle Lecce – Juventus : Dybala si conferma Top - ecco chi è il flop : Pagelle Lecce Juventus – La Juventus non riesce a vincere nonostante i tantissimi tiri in porta e le tantissime occasioni. Un Lecce composto e molto quadrato, riesce a tenere botta alla squadra bianconera, che adesso rischiar di perdere la vetta della classifica a favore dell’Inter. Non basta una splendida prestazione di Paulo Dybala, autore del gol che ha portato in vantaggio la Juventus; i bianconeri si fanno raggiungere dai ...

Dybala non basta alla Juventus : il Lecce ferma i bianconeri al “Via del Mare” - a rischio la vetta della classifica : Solo un punto per la Juventus: il Lecce ferma i bianconeri con un pareggio, a rischio il primato in classifica Arriva una battuta d’arresto per la Juventus allo Stadio “Via del Mare”: i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nell’anticipo di oggi pomeriggio della nona giornata di Serie A contro il Lecce. alla Juventus non è bastato Dybala, che ha portato la sua squadra in vantaggio grazie ad una ...

Lecce-Juventus 1-1 : Valeri concede due rigori dubbiosi ad entrambe le squadre : La sfida di quest’oggi tra Lecce e Juventus in terra salentina porta con sè inevitabili polemiche per i due dubbiosi rigori concessi dall’arbitro Valeri ad entrambe le compagini. Oggi pomeriggio si è giocato l’anticipo pomeridiano della nona giornata di campionato allo stadio Via del Mare di Lecce la tra la formazione salentina e la Juventus. Ad inizio del secondo tempo, la Juventus di Maurizio Sarri passa in vantaggio a ...