Lamborghini - La Squadra Corse lancerà unhypercar - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di sabato 26 ottobre 2019) Alle World Finals di Jerez de la Frontera laha annunciato il debutto di una nuova hypercar da pista. La supersportiva a tiratura limitata debutterà nel corso del 2020 con unestetica firmata dal Centro Stile di SantAgata Bolognese e una meccanica sviluppata appositamente per l'utilizzo in circuito. Dai primi teaser diramati dalla Casa si possono già vedere alcuni particolari distintivi come il grande alettone posteriore, la presa daria sul tetto e il cofano anteriore con due aperture: come altre parti della carrozzeria, anche questi componenti saranno di fibra di carbonio. Base di carbonio e V12 da 830 CV. A spingere il nuovo modello sarà presente un V12 aspirato di 6.5 litri in grado di erogare ben 830 CV di potenza massima. La base meccanica sarà, presumibilmente, quella della Aventador, aggiornata in diverse parti con componenti derivati dal mondo delle ...

quattroruote : Nel 2020 la #Lamborghini Squadra Corse svelerà una hypercar da pista: ecco i teaser e le prime informazioni -->… - dinoadduci : Lamborghini - La Squadra Corse lancerà unhypercar - Hiroki980603421 : RT @ombraracing: Inizia il 2016: Ombra con Lamborghini Squadra Corse nel Campionato Italiano Gt e Blancpain Endurance Series. -