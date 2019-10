Pasta | i tipi preferiti dagli italiani

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 25 ottobre 2019) La, icona dell’Italia nel mondo, celebra il 25 ottobre la sua festa internazionale, il WorldDay. In occasione della ricorrenza, Just Eat, app leader per ordinare pranzo e cena a domicilio in Italia e nel mondo, ha rilevato il continuo aumento della popolarità dellain base alle ordinazioni: l'incremento di richieste dia domicilio, anno su anno, registra un +40%. Nel 2019 sono infatti stati ordinati 27 mila chili diin Italia e la classifica delle preferenze vede spopolare le tagliatelle al ragù, che scalzano dal primo posto la carbonara,regina del 2018. Gli spaghetti alla carbonara si piazzano al secondo posto e, a completare il podio, sono le lasagne., la top 10 delle più ordinate nel 2019: 1. Tagliatelle al ragù 2. Spaghetti alla carbonara 3. Lasagne 4. Amatriciana 5. Gnocchi sorrentina 6. Tortellini alla ...

