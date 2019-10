Milano,spray urticante in metro. Malori

Dieci persone, tra cui sette minori,sono rimaste lievemente intossicate per aver inalato delloal peperoncino, nellapoliana di. E' stato spruzzato nella stazione di Cimiano. Diverse persone, tra cui anche bimbi piccoli, hanno manifestato fastidio alle vie respiratorie e bruciore agli occhi. Sono intervenuti subito i sanitari, ma per nessuno di quelli visitati è stato necessario il ricovero. La polizia indaga per individuare chi ha spruzzato lo.(Di venerdì 25 ottobre 2019)