Microtransazioni nei giochi di Ubisoft? Yves Guillemot dichiara | Niente elementi

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 25 ottobre 2019) E' recente la notizia data dasecondo cui quattro dei suoimostrati durante l'E3 di quest'anno, ovvero Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, Gods and Monsters e Skull and Bones, sono stati rinviati all'anno fiscale 2020-2021. Questa notizia ha ovviamente scosso il mercato, tanto che le azioni della società sono calate drasticamente del 20%.Nonostante ciò, CEO di, ha rassicurato i suoi investitori sul fatto che la spesa continua grazie aicome servizi manterrà i conti della società solidi e nessuna di queste entrate includeranno "pay-to-win".hato che i guadagni dinegli ultimi anni non sono collegati al mancato aumento delle. Piuttosto, il miglioramento dei ricavi deiesistenti può essere attribuito all'aumento complessivo del coinvolgimento dei giocatori e alla ...

Asgard_Hydra : Nintendo: il presidente Furukawa parla delle microtransazioni nei giochi mobile - Multiplayerit : Nintendo: il presidente Furukawa parla delle microtransazioni nei giochi mobile - cyberanimax : -