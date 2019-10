“Meritocrazia” | storia della parola che fa litigare tutti

Fonte : wired

(Di venerdì 25 ottobre 2019) (foto: STF/AFP/Getty Images) È ritornato prepotente, nel dibattito culturale e politico, un concetto che da qualche tempo sembrava passato di moda: la meritocrazia, intesa come criterio di selezione degli individui da mandare avanti nella società. Ci ha pensato il nuovo partito di Matteo Renzi, alla sua prima presentazione pubblica, a far riesplodere il dibattito. Nell’intervento conclusivo all’ultima edizioneLeopolda, la ministra Teresa Bellanova a un certo punto ha affermato una frase che ha fatto incazzare molti: “A quelli che pensano chepossono avere tutto, noi diciamo che il merito è di sinistra ed è il nostro unico parametro di misura”. Molti tendono a dimenticarlo, ma il termine meritocrazia fu coniato come titolo di un romanzo fantascientifico-satirico, da parte del politico laburista britannico Michael Young. In L’avventomeritocrazia, scritto ...

