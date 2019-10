Guadagni minimi dei calciatori Serie A | si va da 2 274 a 1043 euro al mese

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 25 ottobre 2019) L’Associazione Italianaspiega, in uno schema, quali sono i compensi percepiti daidiA in base alla normativa vigente (Legge 23/03/1981 n. 91) e agli accordi raggiunti con le Leghe Professionistiche. I dati sono riportati da Calcio e Finanza e si riferiscono aiprofessionisti al “minimo” di stipendio ed ai“giovani di” in addestramento tecnico. Per la stagione in corso, 2019/20 il minimo retribuitivo per un giocatore diA che abbia più di 24 anni è di 27.290annui netti (2.274alnetti). I giocatori più giovani, invece, hanno un minimo retributivo inferiore. Per quelli tra i 16 e i 19 anni ammonta a 15.420annui netti (1.285mensili). Per quelli invece tra i 19 e i 23 anni il minimo salariale è di 21.300annui netti (1.775al). Infine per gli ex “giovani di”, il primo ...

