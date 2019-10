Formula 1 – La scelta delle gomme ed il… prato | Vettel sereno in Messico | “sono andato

Formula 1 – Verstappen applaude la strategia della Red Bull : “scelta del team perfetta - abbiamo superato Hamilton” : Max Verstappen si complimenta con il team Red Bull per la strategia utilizzata in gara: le scelte giuste hanno permesso all’olandese di mettersi davanti a Lewis Hamilton Subito dietro la doppietta Ferrari, inaspettata alla vigilia del weekend di Singapore, si piazza Max Verstappen che estromette dal podio Lewis Hamilton, favorito della vigilia. Il pilota della Red Bull , ai microfoni di Motorsport, si complimenta con il team per la ...

Formula 1 - Ricciardo distrugge Gasly : l’australiano ‘avalla’ la scelta della Red Bull di promuover Albon : Il pilota australiano, che conosce benissimo l’ambiente Red Bull, ha commentato l’avvicendamento tra Gasly e Albon L’ambiente della Red Bull lo conosce come le proprie tasche, per questo motivo Daniel Ricciardo non è rimasto sorpreso dalla decisione di Horner e Marko di retrocedere Gasly in Toro Rosso per sostituirlo con Albon. Photo4/LaPresse Una scelta condivisa dal driver di Perth, come da lui stesso ammesso a precisa ...