Call of Duty | Modern Warfare è finalmente disponibile

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 25 ottobre 2019)ofed ora puoi godertelo anche con il ray tracing grazie alle GPU GeForce RTX! Prestazioni eccezionali – RTX ON! Abbiamo collaborato con Activision, Infinity Ward e Beenox per ottimizzare le prestazioni complessive del gioco e per garantire che i giocatori possano raggiungere oltre 60 FPS con ray tracing abilitato su tutta la nostra linea di GPU GeForce RTX e tutti i tipi di risoluzione, da 1080p al 4K. GeForce RTX 2060 gira a 60 FPS, impostazioni ai massimi livelli, riproduzione in 1080p con ray tracing abilitato GeForce RTX 2060 SUPER gira a 60 FPS, impostazioni ai massimi livelli, riproduzione in 1440p con ray tracing abilitato GeForce RTX 2080 Ti gira a 60 FPS, impostazioni ai massimi livelli, riproduzione in 4K con ray tracing abilitato Sottile ma d’impatto. In quanto umani siamo sempre in ...

XxIVANFOREVERxX : COMENZAMOS DIRECTO PROBANDO NUEVO CALL OF DUTY: Modern Warfare - IngridTommo : @RimaDevs @Lesunseit En la noche juegan call of duty ellos uwu - Eurogamer_it : In attesa della nostra recensione giochiamo in diretta a Call of Duty: Modern Warfare. #CoDModernWarfare alle 18! -