Aspettando il re | trama | cast e curiosità del film con Tom Hanks

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Torna in televisione uno degli ultimi lavori di Tom, acclamatissimo attore americano già protagonista dimolto amati come Forrest Gump o Era mio padre: stavolta, su Rai3, a partire dalle 21.10 di domenica 27 ottobre, va in ondail re, pellicola tratta dal romanzo dello scrittore statunitense Dave Eggers Ologramma per il re. Si tratta di una commedia piuttosto sofisticata girata nel corso del 2014 e arrivata al cinema nel 2016, ben due anni dopo la lavorazione.il re: traileril re:il re è un racconto di attesa e di incontri, nel quale un attempato uomo d’affari americano sull’orlo della bancarotta, il cinquantenne Alan Clay, viene spedito dall’altra parte del pianeta dalla società informatica per la quale lavora, a concludere con il re dell’Arabia Saudita l’affare del secolo. Nella valigetta, un ...

