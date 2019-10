Spari fuori da un pub | 24enne colpito alla testa da un proiettile

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Aiuto!”. Si sentono le urla di una ragazza in difficoltà che riecheggiano in via Franco Bartoloni, all’incrocio con via Teodoro Mommsen, all’Appio Latino. Un attimo prima un colpo di pistola ha rimbombato in tutto il quartiere. Per terra, sull’asfalto, un ragazzo di 24 anni sanguinante,. La giovane che urla ha solo 25enne è sotto choc e in lacrime. A dare l’rme, immediatamente, i clienti del pub che affaccia su quel tratto di strada e i residenti del quartiere. A ricostruire i fatti i carabinieri di piazza Dante e del Nucleo Radiomobile, insieme al supporto investigativo dei militari di via In Selci. I due giovani si stavano incamminando verso un pub di via Bartoloni per passare una serata tranquilla con gli amici che li stavano aspettando. Ad un tratto, però, due uomini (italiani secondo le prime testimonianze) li hanno aggrediti alle spalle colpendonuca ...

