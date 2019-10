Salisburgo-Napoli è la notte degli abbracci Quando i fatti valgono più delle parole

Il Corsport boccia l’arbitro di Salisburgo-Napoli. Dubbio rigore su Mertens : Sebbene l’arbitro francese Turpin sia considerato tra i migliori d’Europa il Corriere dello Sport non è affatto soddisfatto della sua prestazione di ieri sera in Salisburgo-Napoli. Quello che ha colpito il quotidiano sportivo, al di là degli episodi, è stato l’atteggiamento poco consono tenuto in capo dal direttore di gare, come ad esempio mettersi le mani sui fianchi in attesa di una decisone. Resta comunque il Dubbio di un ...

Il Salisburgo si aspettava una squadra all’italiana - invece ha trovato il Napoli : La vittoria del Napoli ieri sera a Salirbugo ci voleva, così scrive oggi la Gazzetta dello Sport che sottolinea che “ci voleva per dimostrare che le squadre italiane possono”. Carlo Ancelotti nell’approccio alla gara è stato bravo ad estremizzare gli squilibri dei rossi austriaci. Il Napoli ha cominciato con personalità, si è installato nella metà campo avversaria e ha minato le certezze dei salisburghesi. Che forse non si ...

Highlights Salisburgo-Napoli 2-3 : video - gol e sintesi. Pioggia di reti - la risolve Insigne : Match spettacolare a Salisburgo tra i padroni di casa, imbattuti da tempo immemore, e il Napoli nella sfida valida per la fase a gironi di Champions League. Ebbene, i partenopei di Carlo Ancelotti sono riusciti ad espugnare il fortino austriaco (3-2), grazie alle sontuose prove di Dries Mertens e di Lorenzo Insigne, capace di risolvere il match con un gol di pregevole fattura, valso tre punti fondamentale in chiave qualificazione agli ottavi di ...

Salisburgo-Napoli - che bello l'abbraccio tra Insigne e Ancelotti : Quattro colpi in una notte. Vittoria esterna in Champions dopo tre anni, Napoli a 7 punti e vicinissimo alla qualificazione agli ottavi, doppio Mertens che scavalca Maradona nella classifica dei...

Le 10 cose di Salisburgo-Napoli che non dimenticheremo : Dieci cose da ricordare per questa vittoria bellissima e importante sono anche poche. Proviamoci. Uno. I due tunnel di Fabián Ruiz in 2 minuti. Lo spagnolo inizia come fosse Filippo II di Castiglia, come se avesse un impero da gestire. Il suo impero è diviso tra la provincia della fascia laterale e le zolle in mezzo al campo. Quando sta in mezzo tocca più palloni. Quando si muove lateralmente crea più occasioni. Forse bisogna clonarlo. Due. ...

Salisburgo-Napoli - Insigne fa mea culpa : “ho avuto degli screzi con Ancelotti - ho sbagliato e chiesto scusa” : L’attaccante azzurro ha ammesso di aver sbagliato con Ancelotti, sottolineando di aver chiesto scusa all’allenatore Alcuni screzi tra Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti ci sono stati nel corso delle ultime settimane, ma adesso è tutto passato. L’attaccante napoletano ha chiuso ogni discorso correndo verso il proprio allenatore e abbracciandolo dopo il gol del 2-3 a Salisburgo, una rete pesantissima che regala il secondo ...

Salisburgo-Napoli - Ancelotti frena l’entusiasmo : “ora rimaniamo con i piedi per terra” : Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Salisburgo-Napoli: “Mi aspettavo proprio una partita del genere perché per vincere qui bisognava sacrificarsi molto e giocare con intelligenza – ha sottolineato il tecnico del Napoli – La partita è stata bellissima ed avvincente, abbiamo sofferto tanto ma alla fine abbiamo vinto e questo è un ottimo risultato”. In chiave qualificazione per gli ...

Champions - bottino pieno per le italiane : l’Inter piega il Borussia Dortmund. Il Napoli passa a Salisburgo : A San Siro finisce 2-0, per i nerazzurri in rete Lautaro Martinez al 22' e Candreva all89'. Doppiette di Mertens (che supera Maradona) e del baby fenomeno Haaland, poi Insigne firma il 2-3

Salisburgo-Napoli - Ancelotti si traveste da veggente : “vi dico cosa ho detto a Insigne prima della partita” : L’allenatore del Napoli ha rivelato un curioso retroscena relativo ad un dialogo avuto con Insigne prima del match di Salisburgo Il Napoli vince a Salisburgo e difende il primato nel Gruppo E, tenendo dietro il Liverpool e avvicinandosi alla qualificazione agli ottavi di Champions League. AFP/LaPresse Un successo firmato Lorenzo Insigne, che ha voluto festeggiare la propria rete correndo verso Carlo Ancelotti, con cui c’era ...

Mertens fa Boninsegna - Insigne Rivera. Salisburgo-Napoli come Italia-Germania 4-3 : Il Napoli vince 3-2 a Salisburgo e mette una pietra grossa così sulla sua qualificazione agli ottavi. Continua a guidare il girone con 7 punti, davanti al Liverpool a 6 (ha vinto a Genk 4-1) e al Salisburgo fermo a 3. È una partita in cui hanno ragione tutti. Mertens innanzitutto che reagisce da fuoriclasse – sì, fuoriclasse – alle polemiche presidenziali. Fuoriclasse perché è decisivo in una partita decisiva. Regge da solo il peso ...

Mertens stellare trascina il Napoli : notte magica - il Salisburgo è ko : Un Mertens... meglio di Maradona, le parate da fenomeno di Meret e l'abbraccio tra Ancelotti e Insigne autore del gol del terzo vantaggio che consente al Napoli di battere per 3-2 il Salisburgo (che in casa non perdeva da 70 partite) e restare in vetta alla classifica. E' una notte magica da Champio

Salisburgo-Napoli 2-3 : Insigne entra e risolve i problemi di Ancelotti. Azzurri primi nel girone - qualificazione a un passo : Mertens raggiunge e supera Maradona, Insigne torna al gol e abbraccia Ancelotti dopo le polemiche: il Napoli vince 3 a 2 a Salisburgo e mette in discesa il discorso qualificazione, ma fa fatica e ancora non convince pienamente. Balla troppo in difesa la squadra di Ancelotti, subisce gol evitabili, si prende pause pericolosissime e alcuni calciatori appaiono ancora o fuori forma, come Koulibaly, o fuori ruolo, come Zielinski finché non torna ...

Champions League calcio 2019-2020 : vittorie di Inter e Napoli - battute Borussia Dortmund e Salisburgo. Ottavi più vicini : Due vittorie per le squadre italiane impegnate questa sera nella terza giornata della Champions League 2019-2020 di calcio, l’Inter ha sconfitto il Borussia Dortmund per 2-0 a San Siro mentre il Napoli ha espugnato Salisburgo per 2-3. I nerazzurri hanno così conquistato la prima vittoria stagionale nel torneo, salgono a quota 4 punti appaiando la compagine tedesca al secondo posto (a -3 dal Barcellona) e si rimettono in corsa per la ...

Salisburgo-Napoli 2-3 - le pagelle di CalcioWeb : Mara-Mertens - Callejon finisce nell’Atacama : Salisburgo-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli sbanca Salisburgo e fa un passo importante verso la qualificazione. A segno Mertens, con una doppietta, e Insigne. Per gli austriaci doppietta di Haland. Bene, oltre a Mertens, Allan e Meret. Salisburgo-Napoli, LE pagelle DI CalcioWeb Salisburgo (4-4-2): Stankovic 6 (33′ Carlos 5.5); Kristensen 6, Ramalho 6, Wober 6.5, Ulmer 5.5; Mwepu 6 (89′ Koita sv), Junuzovic 6, ...