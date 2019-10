R Mussolini | Roma come Caracas? Città in piena emergenza sicurezza Intervento sindaco

Mussolini : anche Roma ha sua Terra dei Fuochi : Roma – “Cento ettari, l’equivalente di quasi 100 campi da calcio, continuano a bruciare da piu’ di venti giorni a Via di Montestallonara, nella zona compresa tra Ponte Galeria e Via della Pisana. Cosa si celi dietro questa combustione misteriosa, che sprigiona dal territorio colonne di fumo e viene continuamente sedata dagli uomini della polizia municipale e della protezione civile capitolina, non e’ dato saperlo. ...