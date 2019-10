Il remake di MediEvil per PS4 non ha convinto la critica?

MediEvil remake - recensione : Il 2019 è stato senza dubbio un anno di importanti uscite, molte già arrivate, altre invece previste per le prossime settimane. In mezzo a tante novità, non sono certamente passati inosservati interessanti dei Remake quali ad esempio quelli Resident Evil 2 e Crash Team Racing. Ottobre però è il mese di MediEvil Remake, e Sir Daniel Fortesque vuole decisamente dire la sua.La storia di MediEvil è relativamente semplice e viene prontamente spiegata ...

MediEvil remake - prova : Gli ultimi anni di questa generazione hanno visto un proliferarsi di Remake di opere risalenti ai tempi della prima Playstation, da Crash Bandicoot a Spyro, passando brevemente per Resident Evil, e chiaramente all'appello non poteva mancare MediEvil, annunciato nel 2017 e ormai vicinissimo alla sua uscita.Dunque, con un Sir Daniel Fortesque pronto a raggiungere il draghetto viola e il marsupiale rosso con i suoi go kart, abbiamo avuto tempo di ...

MediEvil : il nuovo video ci consente di dare uno sguardo alle nuove prospettive del remake su PS4 : MediEvil è uno dei titoli più attesi di Sony per questa stagione autunnale e mentre ci avviciniamo alla sua data di uscita, gli sviluppatori stanno pubblicando sempre nuovi dettagli sul gioco grazie alla "Guida di Gallowmere per teste vuote".Il secondo capitolo di questa guida è incentrato sulla nuova prospettiva della telecamera nel remake del titolo. I tempi sono cambiati da quando il gioco è stato lanciato nel 1998 e se siete riusciti a ...

Il remake di MediEvil è ufficialmente gold! Sir Daniel Fortesque è pronto a invadere le nostre PS4 : A poco più di un mese dal 25 ottobre, data di uscita ufficiale del progetto, arriva un annuncio che moltissimi appassionati possessori di PS4 attendevano con molta impazienza. MediEvil è ufficialmente gold.La prima iconica avventura di Sir Daniel Fortesque sta per tornare con un remake che riporterà in vita il titolo uscito nell'ormai lontano 1998 con una grafica rivista e con diversi elementi rinnovati e perfezionati. Si tratterà comunque di un ...