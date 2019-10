Erano di cittadini cinesi | 39 cadaveri trovati in un camion

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Le 39 persone trovate morte in unfrigorifero in Essex, in Gran Bretagna,, secondo fonti citate dalla Bbc. La polizia continua interrogare il guidatore Mo Robinson, 25 anni, arrestato con l'accusa di omicidio. Gli agenti in Irlanda del Nord hanno perquisito due abitazioni e l'Agenzia nazionale anticrimine ha detto che è al lavoro per identificare "gruppi del crimine organizzato che hanno avuto un ruolo". Il container era sbarcato ieri notte a Purfleet, sul fiume Tamigi, da Zeebrugge in Belgio. Il personale delle ambulanze ha scoperto idi 38 adulti e un adolescente nel container presso il Waterglade Industrial Park di Grays poco dopo l'una e trenta di notte. Ilcon il container al traino aveva lasciato il porto di Purfleet poco dopo l'una e cinque. La polizia ha detto che la motrice era arrivata dall'Irlanda del Nord e aveva preso il ...

