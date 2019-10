Dress code Gip Milano archivia l' inchiesta a carico dell’ex magistrato Francesco Bellomo

Minigonne e Dress code alle borsiste - Milano archivia l’indagine sull’ex Consigliere di Stato Francesco Bellomo : Imponeva un dress code alle borsiste e vietava loro di avere fidanzati con un quoziente intellettivo al di sotto di 80. Era accusato per violenza privata e stalking

Archiviato il caso Bellomo. "Suggerire un Dress code non era reato" : Il gip di Milano Guido Salvini ha Archiviato l'indagine sull'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo, accusato di violenza privata e stalking ai danni di 4 ex studentesse della sede milanese della scuola 'Diritto e scienza' che prepara al concorso per diventare magistrati. Nel provvedimento, il gip scrive che "nessun comportamento volto a coartare la libertà morale delle studentesse può infatti essere ravvisato nella sottoposizione ...

Jeans strappati - a scuola è l'ora del Dress code : Dopo il caso di Scampia, anche a Udine il preside vieta l'ingresso a tre ragazzi vestiti troppo casual

Dress code a scuola - dalle treccine colorate ai braccialetti : i divieti più assurdi in classe : Solo 1 studente su 4 non può scegliere liberamente cosa indossare in classe: è quanto rivelato da un'indagine condotta da Skuola.net sui Dress code più assurdi diffusi nella scuola italiana, regolamentati da provvedimenti o semplicemente "consigliati": dal divieto di indossare braccialetti e magliette dai colori sgargianti fino all'obbligo di non bere durante le lezioni.Continua a leggere

Torino - in manette la banda del “Dress code” : spacciavano in abiti eleganti su auto nuove : I carabinieri del Comando provinciale di Torino stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una ventina di persone. In manette la banda del “dress code”, che smerciava cocaina, hashish e marijuana dalla Val di Susa fino ai quartieri della movida del capoluogo piemontese.Continua a leggere

Solo spacciatori eleganti e su belle macchine : ecco la banda del Dress code : Valentina Dardari Sono scattate le manette per 18 persone, tra le quali quattro donne. L‘accusa è di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti L‘eleganza e i bei vestiti era la prerogativa per poter lavorare come pusher in una organizzazione criminale composta da 18 elementi, tra i quali quattro donne. La banda era stata ribattezzata dress code, proprio perchè richiedeva ai suoi spacciatori un abbigliamento decisamente elegante. ...

