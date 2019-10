CorMezz | la notte Champions è una carta oro del Re di Coppe

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) La partita contro il Salisburgo la vince lui, Ancelotti, con una di quelle formazioni su cui ha voluto scherzare in conferenza con i giornalisti “L’importante è che la azzecchi io e purtroppo tante volte la sbaglio, quello è il guaio” Una formazione sorprendere, scrive il Corriere del Mezzogiorno con Milik e Insigne in panchina e i due piccoletti in attacco per sorprendere la difesa austriaca Ladiè unadi quelle oro che gioca soprattutto Carlo Ancelotti, re dinon certo a caso, che schiera una formazione almeno sorprendente L'articolo: laè unaoro del Re diilNapolista.