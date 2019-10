Cadaveri trovati nel camion in Inghilterra | le vittime sono cinesi Perquisizioni della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Iall’interno di undalla polizia britannica a Grays, nel sud dell’, hanno una nazionalità. Le 39, 38 adulti e un adolescente, eranocome riporta la Bbc. Nel 2000, in un episodio analogo, erano stati scoperti a Dover i corpi di 58 migranti, anch’essi. La polizia ha eseguito una serie dinella notte in Irlanda del Nord. I controlli hanno riguardato due indirizzi nella contea di Armagh, dove è nato e risiede l’autista del, Mo Robinson, di 25 anni, tuttora in arresto. Il sospetto, secondo i media, è che ilista possa far parte di una rete di basisti coinvolti in operazioni di trasporto per conto di trafficanti d’esseri umani. Si sa che il tir era stato registrato in Bulgaria, a Varna, anche se Sofia non conferma che sia passato nelle ultime settimane per il territorio bulgaro. E che ha poi ...

repubblica : Inghilterra, 39 cadaveri trovati nel container di un Tir proveniente dalla Bulgaria [news aggiornata alle 20:02] - VauroSenesi : #Londra #granbretagna trovati 39 cadaveri nel container di un tir... In edicola con Il Fatto #24ottobre #migranti - Corriere : Mamma e bimbo morti abbracciati: trovati 12 cadaveri in una barca davanti a Lampedusa -