Borse | occhi puntati su Draghi Tokyo intanto ha toccato i massimi da un anno

Le Borse ripartono dal ritrovato ottimismo su Usa-Cina. Occhi sul BTp Italia : Chiusa la borsa di Tokyo per festività, oggi l’unico dato macroeconomico in calendario viene degli Stati Uniti ed è quello relativo alle vendite di case. In giornata termina il collocamento al retail della quindicesima tranche del BTp Italia, dopo i due miliardi di ordini registrati nel primo giorno

Borse - 5 market mover da tenere d’occhio la settimana prossima : In primo piano questa settimana la Brexit. Sul fronte dei dati macro attenzione agli indici Pmi dell’Eurozona di giovedì. Lo stesso giorno l’ultimo direttivo Bce sotto la guida di Draghi. Sul fronte societario entra nel vivo la stagione delle trimestrali in Europa e Stati Uniti

Borse in rialzo. In Europa occhi puntati sull’indice Zew : Ottimismo sull’accordo tra Stati Uniti e Cina per il rinvio dei dazi, che ha dato la spinta ai mercati europei nell’ultima settimana. Restano i dubbi gli effetti concreti sull’economia dell’incertezza alimentata dalla guerra commerciale

Borse - Tokyo chiude in netto rialzo. In Europa occhi sull’indice Zew : Dopo l’accordo tra Stati Uniti e Cina per il rinvio dei dazi, che ha dato la spinta ai mercati europei nell’ultima settimana, gli investitori tornano a concentrarsi sugli effetti concreti sull’economia dell’incertezza alimentata dalla guerra commerciale

Borse positive - occhi puntati su mosse Bce. Bene le banche : Domani si riunirà il consiglio direttivo della Bce che potrebbe varare misure a sostegno dell'economia. Obbligazioni in ribasso in attesa delle decisioni dell'Eurotower.. Listini asiatici in recupero. Oggi i prezzi alla produzione Usa

Remescar : il trattamento istantaneo per eliminare Borse e occhiaie : La crema di Remescar è un rimedio cosmetico istantaneo ed efficace che riduce e attenua borse ed occhiaie: provare per...