Agnelli | «La Superlega non esiste | serve ricalibrare i calendari»

Agnelli : «Il calcio deve cambiare per la generazione Fortnite». I campionati : «No alla Superlega - a rischio la salute dei giocatori» : Non è finito lo scontro politico nel calcio europeo. Anzi, è appena cominciato. E si sta rinfocolando. I giornali inglesi riportano una polemica di cui su quelli italiani ancora non c’è traccia. Lo scontro è andato in scena al Leaders Sport Business Summit di Twickenham. Agnelli ha detto alle leghe, cioè ai campionati, che devono smettere di dire “no, no, no” a una revisione dell’attuale Champions. Per Agnelli il ...