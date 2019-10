Sony non venderà Call of Duty | Modern Warfare sul PS Store in Russia

Paris Games Week 2019 : Sony non terrà nessuna conferenza - ma Death Stranding - Marvel's Avengers e molti altri giochi saranno presenti : Sony ha in programma la Paris Games Week 2019 per questo mese. L'evento parigino si terrà dal 30 ottobre fino al 3 novembre.Con l'avvicinarsi della manifestazione francese, la compagnia ha deciso di svelare i suoi piani attraverso il sito ufficiale.Apprendiamo, dunque, che Sony avrà uno stand con video e demo per i giochi di imminente uscita e che, attraverso l'app PlayStation Experience per mobile, i fan potranno prenotare un posto per accedere ...

Sony Interactive Entertainment Europe non era a conoscenza dell'annuncio di PS5? : Sony ha da poco annunciato PS5 in via ufficiale e, dopo le tante informazioni condivise, sono arrivate alcune notizie non esattamente positive che riguardano vari licenziamenti all'interno dell'azienda.Questi licenziamenti farebbero parte di una più generale ristrutturazione di Sony e avrebbero colpito dipendenti di SIEA, SIEE e SIEJ. Inoltre, sarebbe emerso che la divisione americana avrebbe un controllo "maggiore" rispetto alle altre ...

PS4 non si connette più a Facebook : Sony interrompe il supporto ai social? : Al debutto nel novembre del 2013 qui in Italia, PS4 è attualmente la console più venduta e popolare della generazione in corso. Merito non solo di una strategia comunicativa impeccabile, ma anche e soprattutto di una libreria di titoli, in esclusiva o multipiattaforma, in grado di accontentare un po' tutti i gusti e i palati. E che può contare su diversi capolavori che hanno segnato il mercato attuale. Non solo, l'ultima arrivata della grande ...

Jim Ryan sul lancio di PS5 : dopo il successo di PS4 Sony non dovrà abbassare la guardia : Ormai le console next-gen si avvicinano a grandi passi e risulta chiaro che in questa generazione PS4 abbia ottenuto un enorme successo. E l'obiettivo di Sony con PS5 è mantenere questa posizione "di dominio" nel mercato.Nel recente passato abbiamo visto come "i vincitori" delle passate generazioni abbiano un po' faticato con l'avvento delle nuove macchine. L'esempio più vicino è il passaggio Xbox 360/Xbox One, ma anche il passaggio PS2/PS3 fu ...

Nonostante la crisi - Sony continua a produrre smartphone perché lo reputa necessario : Che la divisione mobile di Sony non navigasse in acque sicure è cosa risaputa già da un po’ di tempo e proprio per questo molti si sono chiesti come mai il produttore continuasse a rilasciare nuovi smartphone, Nonostante il declino costante che la vede protagonista. Il calo nelle vendite e nei profitti in campo smartphone colpisce Sony in maniera […] L'articolo Nonostante la crisi, Sony continua a produrre smartphone perché lo ...

Ci sono quattro nuove fotocamere Canon e Sony : (Foto: Sony) Canon e Sony hanno rinfrescato la loro gamma di fotocamere digitali lanciando due modelli ciascuna con la prima che ha introdotto la reflex Canon Eos 90d e la mirrorless M6 Mark II mentre la seconda ha puntato sempre sulla soluzione senza specchio più compatta ma ugualmente professionale con Sony Alpha 6600 e Alpha 6100. Tanta la carne al fuoco, con interessanti tecnologie e componenti a bordo di queste quattro macchine fotografiche ...