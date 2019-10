OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro si aggiornano in beta con un mucchio di novità

OnePlus 7T - Huawei Watch GT - MediaPad M5 Lite e MediaPad T5 si aggiornano ancora : ecco le novità : OnePlus 7T, Huawei Watch GT, MediaPad M5 Lite e MediaPad T5 si aggiornano ancora in Europa: le novità non sono tante, ma comunque interessanti L'articolo OnePlus 7T, Huawei Watch GT, MediaPad M5 Lite e MediaPad T5 si aggiornano ancora: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Tra non molto in India inizierà il festival delle luci. Noto anche come Diwaii, questa festività è una delle più sentite nel paese e spesso le case produttrici di smartphone propongono grandi sconti proprio per tale occasione. Anche OnePlus ha deciso di unirsi, ma non si è limitata ad un abbassamento di prezzo. La società […]

A pochi giorni dal lancio di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, è già ora di parlare di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: scopriamo le ultime indiscrezioni trapelate direttamente dalla Cina su SoC e connettività 5G.

OnePlus 5 e OnePlus 5T si aggiornano alla OxygenOS 9.0.9 in versione stabile con le patch di sicurezza di ottobre e la risoluzione di un serio problema.

Sono di fattura recente i OnePlus 7T, ma la cosa non gli impedisce di Migliorarsi via via, anche e soprattutto ricevendo degli aggiornamenti software, in grado di ottimizzare la già ottima struttura hardware degli ultimi arrivati. L'upgrade si riferisce alla OxygenOS, e più precisamente alla build 10.0.4. Il changelog estende le novità apportare pure alla versione Pro, che non deve essere trattato in via separata. Le modifiche interessano ...

OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro si aggiornano in versione stabile alla OxygenOS 10.0.4.

OnePlus 7T finisce tra le grinfie di JerryRigEverything per il consueto durability test. Che poteva senz'altro andar meglio. Ecco il video

OnePlus dà oggi la notizia che tutti i possessori di OnePlus 6 e OnePlus 6T aspettavano da lungo tempo: è disponibile la prima Beta, Open Beta 1, del firmware basato su Android 10, pronta da installare.

OnePlus 7T in offerta a un prezzo incredibile da MediaWorld fino a domani, sia online che nei negozi fisici.

Liu Zuohu, fondatore e CEO di OnePlus, ha svelato che entro la fine del 2019 il produttore lancerà uno smartphone dotato di tecnologia dual-mode 5G

Sono stati da poco presentati i OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, ma già si parla di OnePlus 8 Pro. Come riportato in esclusiva da '91mobiles.com', il prossimo flagship del produttore cinese dovrebbe essere il primo smartphone della società a montare una Fotocamera posteriore quadrupla disposta in senso verticale ed avente un sensore distaccato dal resto del comparto e collocato al di sopra del sensore 3D ToF. Il sensore dovrebbe occuparsi di ...

OnePlus Gallery supporta ora il formato HEIC: servirà a rendere più fluida la migrazione da iPhone oppure è solamente un'aggiornamento preparatorio ad un eventuale passaggio dal formato JPEG per l'app fotocamera dell'azienda cinese?

Un nuovo set di render ufficiali del nuovo OnePlus 8 Pro mostrano le sue caratteristiche generali ed il probabile prezzo di lancio

I nuovi OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro sono ufficialmente disponibili all'acquisto in Italia a partire da oggi, ecco dove potete già acquistarli.