Mediaset | Barbara d' Urso e quella cena segreta con Alfonso Signorini | di cosa hanno

Mediaset - Le Iene e gli effetti della "mossa-Barbara D'Urso" : rivoluzionato ancora il palinsesto : Non solo il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Mediaset e Pier Silvio Berlusconi continuano a mettere mano al palinsesto, in un effetto-domino che riguarda moltissimi programmi di punta. Si scopre infatti che anche Live-Non è la D'Urso verrà spostato al lunedì sera, facendo cambiare collocazione

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso e un successo mostruoso : le parole forti dai vertici Mediaset : Ieri, mercoledì 9 ottobre, per il terzo giorno consecutivo, nuovo record di ascolti per Pomeriggio cinque che totalizza 2.039.000 spettatori totali e una share commerciale del 20.98%, confermandosi leader assoluto della sua fascia. Il principale competitor di Barbara D'Urso, va detto, è La Vita in d

Forum - mese da record per Barbara Palombelli : Mediaset esulta - "qual è il suo segreto" : Straordinario inizio di stagione per Forum su Canale 5 che cresce negli ascolti rispetto allo scorso anno, già molto positivo. Il programma condotto da Barbara Palombelli si conferma, anche oggi - con il miglior risultato stagionale di 1.517.000 spettatori - leader incontrastato della sua fascia. Da

Mediaset - Barbara d'Urso spostata in palinsesto : dove piazzano la sua prima serata : Grandi manovre di palinsesto in casa Mediaset. Il Grande Fratello Vip, previsto per fine ottobre, "andrà in onda a inizio 2020" che per alcuni è da intendersi il 7 gennaio 2020 mentre per 361magazine, sito vicino al conduttore Alfonso Signorini, addirittura il prossimo 3 febbraio. Lo scrive Dagospia

“Stop”. Live Non è la D’Urso - decisione definitiva di Mediaset. Barbara messa all’angolo : Un colpo gobbo per Barbara D’Urso. Un colpo che, sono molti a scommetterci, la regina di Mediaset non ha gradito. La voce non è ancora confermata ma la fonte da cui arriva sembra più che garantita: il sempre informatissimo Dagospia. Sembra che, prestissimo, Live – Non è la D’Urso cambierà collocazione passando al lunedì. La collocazione al lunedì di Live – Non è la D’Urso sarebbe possibile dopo la fine di Temptation Island Vip 2 che quest’anno ...

Massimo Giletti contro Barbara d'Urso/ "Veto su arrivo a Mediaset? Se fosse vero..." : Massimo Giletti contro Barbara d'Urso. "Fatico a vedere l'esaltazione del nulla". E sulle voci di un veto della conduttrice per il suo arrivo a Mediaset...

Mediaset - puntata bomba per Barbara Palombelli a Forum : Domani, venerdì 13 settembre, alle 11.00 su Canale 5, il tribunale di Forum con Barbara Palombelli si occuperà di un caso davvero drammatico che riguarda un argomento controverso: l’aborto terapeutico. Al centro della puntata la storia di una donna, incinta di un uomo che non intende occuparsi del b

Antonella Clerici - una foto maliziosa. "Ma è un messaggio per Barbara D'Urso?". Veleno sull'asse Rai-Mediaset : Coincidenza molto sospetta. Antonella Clerici pubblica su Instagram una sua foto "vintage" risalente al 2009, travestita da Wonder Woman sul set dello show Tutti pazzi per la Tele. Bene, qualche follower lo considera un riferimento malizioso a Barbara D'Urso, la risposta della conduttrice Rai alla r

Bianca Berlinguer sfida Mediaset : "Voglio Barbara D'Urso a CartaBianca" : Durante una delle ultime puntate di Io e te con Pierluigi Diaco, Bianca Berlinguer si è lasciata andare. Parlando della possibilità di avere Barbara d’Urso a CartaBianca, la conduttrice non ha usato mezzi termini e ha risposto: “Io spero di sì. Mi piace l’idea di averla ospite nella nostra trasmiss