LIVE Berrettini-Dimitrov | Atp Vienna 2019 in DIRETTA | 7-6 5 6-6 | si va al tie-break!

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 BRAVISSIMO MATTEO!!! Ottimo attacco con il dritto, palla corta e poi smash sul tentativo di pallonetto del bulgaro 2-1 ATTENZIONE! Doppio fallo del bulgaro e ora due servizi per l’azzurro. 1-1 Trova la primae pareggia subito il conto 1-0 OTTIMO INIZIO! Ace centrale (n.14), ora due servizi per il bulgaro Rovescio in rete die secondo tie-break del match. Vantaggio, scappa lo slice con il rovescio a40-40 INCREDIBILE! Schiaffo al volo disulla riga, bravo e fortunato 30-40 MATCH-POINT! L’azzurro risponde in maniera profonda sulla seconda di, costretto all’errore 30-30 Splendida accelerazione con il dritto ed attacco con i tempi giusti e ottima giocata a rete 30-15 Errore grave ancora per l’azzurro che con il dritto, contro la seconda, affossa il colpo ...

