Il cubo di Rubik che si auto-risolve

Fonte : wired

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Fonte: Instagram @magikcube official Inventato nel 1974 dal designer e architetto ungherese Ernő, ildigiunge in una versione assolutamente rinnovata, tecnologica ma soprattuttonoma. Si chiama MagikCube ed è stato presentato per la prima volta in assoluto alla Maker Faire di Roma. Nato dall’idea di sei studenti italiani dell’Istituto d’Istruzione Superiore Marconi Pieralisi di Jesi, il dispositivo si presenta come un’alternativa hi-tech al tradizionale rompicapo e alle soluzioni innovative già sviluppate in passato che permettevano il completamento attraverso motori esterni spesso anche ingombranti. Infatti, MagikCube è rivoluzionario poiché al suo interno sono installati sei motori, una batteria e un micro controllore – una sorta di “cervello” elettronico – che, grazie a un software, consentono aldi ruotare ...

