Ergastolo | incostituzionale non concedere permessi ai mafiosi anche se non collaborano

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) La Consulta fa cadere il divieto per i condannati che abbiano dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo e se l'autorità ha acquisito prove che non c'è più partecipazione all'attività criminale. La Corte costituzionale stabilisce che si valuti caso per caso

RaiNews : Consulta: ergastolo ostativo è incostituzionale. Notizia in aggiornamento su - RaiNews : La Corte Costituzionale si è pronunciata #ergastoloostativo - fattoquotidiano : Ergastolo ostativo, per la Consulta è incostituzionale: “Sì a permessi premio anche in assenza di collaborazione” -