Alfonso Signorini | Pace fatta con Barbara d' Urso Ecco perché ci siamo allontanati

Pace tra Barbara d'Urso e Alfonso Signorini : "Ci siamo ritrovati - da oggi ricominciamo" : In un lungo editoriale, pubblicato sull'ultimo numero di 'Chi', in edicola questa settimana, Alfonso Signorini ha raccontato, in maniera molto intimista, di aver riallacciato i rapporti con Barbara d'Urso, dopo un periodo di lungo silenzio. I due ritrovati amici si sono incontrati ad una cena mettendo, subito, da parte i dissapori del passato: Dopo anni in cui ci eravamo persi di vista, ci siamo ritrovati a casa mia. Lei con la bottiglia ...

Barbara d’Urso fa pace con Alfonso Signorini. Lui : “Ci siamo ritrovati” : Barbara d’Urso: Alfonso Signorini parla dell’amicizia ritrovata con la conduttrice “Bentornata, Barbara!”. Inizia così l’editoriale di Alfonso Signorini su Chi di questa settimana. Il giornalista e prossimo conduttore del Grande Fratello Vip in partenza da gennaio, ha raccontato di come sia rinata l’amicizia con una delle conduttrici più amate di Canale5, ovvero Barbara d’Urso. Signorini, nelle sue ...

Grande Fratello Vip - la voce a Mediaset : chi voleva Alfonso Signorini - ma... : Come ormai noto la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà per la prima volta Alfonso Signorini nei panni di conduttore, è stata posticipata a gennaio 2020, eppure i gossip relativi al cast non smettono di circolare. L'ultima indiscrezione è stata lanciata da Elenoire Casalegno nel corso d

Caterina Balivo - la rivelazione : "Perché devo ringraziare Alfonso Signorini. Senza di lui..." : È un anno davvero speciale, questo 2019, per Caterina Balivo. L'amata conduttrice festeggia infatti i suoi vent'anni di carriera in Rai e, per l'occasione, ha lasciato una lunga intervista al settimanale Grazia, svelando alcuni retroscena inediti. La Balivo, attualmente impegnata nella conduzione de

Caterina Balivo : "Ringrazio Alfonso Signorini per avermi aiutato. Non avrei voluto condurre il più grande pasticciere" : E' una Caterina Balivo a tutto campo quella che ritroviamo in un'intervista concessa al settimanale Grazia. L'impegno di Vieni da me da un anno a questa parte l'ha riconsegnata al vasto pubblico di Rai 1, una delle tante tappe di una carriera ventennale in Rai.Nell'arco di questo lungo periodo sono tanti gli alti e bassi vissuti, la conduttrice li racconta senza filtri, con schiettezza, partendo da una crisi lavorativa che l'ha segnata tempo ...

Caterina Balivo finisce in copertina : la confessione su Alfonso Signorini : Caterina Balivo non usa mezzi termini per ringraziare Alfonso Signorini. Il direttore di Chi l’ha aiutata in un momento difficile della sua carriera e per questo gli sarà sempre grata. Così confessa la presentatrice di Vieni da Me in una lunga intervista a Grazia, durante la quale svela forse per la prima volta chi le ha teso la mano quando si è trovata in difficoltà: “Chi mi ha teso la mano in un momento di difficoltà? Il direttore ...

“È deciso”. Mediaset lo comunica ufficialmente : tutta la delusione di Alfonso Signorini : La notizia adesso è ufficiale. Continua il walzer di palinsesto in casa Mediaset. Secondo gli ultimi aggiornamenti il Grande Fratello di Alfonso Signorini, è stato rimandato al prossimo anno e andrà in onda il 7 gennaio 2020. Lo spostamento di Live non è la D’Urso al lunedì fa cambiare il giorno di messa in onda anche a Le Iene e Tiki Taka. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela di Dagospia il programma sportivo di Pierluigi Pardo da ...

Grande Fratello Vip rimandato ancora : problemi per Alfonso Signorini : Grande Fratello Vip slitta ancora: Alfonso Signorini parte a febbraio 2020? Doveva andare in onda entro la fine di ottobre, ma i vertici Mediaset hanno deciso di spostare la nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini all’inizio del 2020. A colpire la motivazione presentata dal Biscione per giustificare lo spostamento, anche alla luce dei risultati d’ascolto superiori alle stime previste. In sintesi, il reality show ...

Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini : svelata la data d’inizio : Grande Fratello Vip rinviato: quando andrà in onda Alfonso Signorini La nuova edizione del Grande Fratello Vip è stata posticipata al 2020. La motivazione adottata dalla rete ammiraglia del Biscione è nota. Gli ascolti superiori alle attese relativi alla prima serata hanno convinto i vertici a non sacrificare la quarta edizione del Grande Fratello Vip e, quindi, spostarlo più avanti nel palinsesto. Il portale Blogo ha svelato la data ...

Grande Fratello Vip rinviato : quando andrà in onda Alfonso Signorini : Alfonso Signorini, GF Vip rinviato: ecco perchè Lunedì 28 ottobre sarebbe dovuta partire la quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ma giusto poco fa ecco arrivare il clamoroso colpo di scena: la versione vip del padre di tutti i reality show è stata rinviata. Il motivo? E’ stata la stessa Mediaset a rivelarlo tramite un comunicato stampa diramato poco fa on line: “Alla luce dei risultati d’ascolto ...

Gf Alfonso Signorini sceglie Pupo e Wanda Nara come opinionisti : Alfonso Signorini sarà al timone della nuova edizione del “GF Vip” e a quanto pare ha scelto i due opinionisti, e dal sito Dagospia arriva l’indiscrezione: «Fuochi d’artificio a Mediaset: Wanda Nara sarà opinionista al prossimo Grande Fratello Vip». Non è tutto. Poco dopo, Blogo ha lanciato il presunto secondo nome. Wanda Nara sarebbe affiancata nel ruolo di opinionista da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Insomma, la Nara e ...

Gf Alfonso Signorini ha scelto Pupo e Wanda Nara come opinionisti : Alfonso Signorini ha scelto i due opinionisti. «Ecco chi sono», il sito Dagospia ha lanciato l’indiscrezione: «Fuochi d’artificio a Mediaset: Wanda Nara sarà opinionista al prossimo Grande Fratello Vip». Non è tutto. Poco dopo, Blogo ha lanciato il presunto secondo nome. Wanda Nara sarebbe affiancata nel ruolo di opinionista da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Insomma, la Nara e il cantante potrebbero essere i nuovi opinionisti del ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini inarrestabile : tra gli opinionisti un big della musica italiana : Altro colpaccio per Alfonso Signorini. Solo qualche ora fa Dagospia ha spifferato che il presentatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto come opinionista per il suo show la biondissima Wanda Nara. Ad oggi TvBlog ci svela anche il nome di colui che andrà ad affiancare la moglie

Grande Fratello Vip : annunciata l’opinionista di Alfonso Signorini : Alfonso Signorini: rivelato il nome della prima opinionista del GF Vip Il Grande Fratello Vip è ormai alle porte. Il reality più famoso del piccolo schermo, riadattato nella versione dedicata ai personaggi del piccolo schermo, sta per ripartire e Dagospia ha da qualche minuto annunciato il nome dell’opinionista che affiancherà Alfonso Signorini durante il corso di questa nuova avventura, visto che il direttore di Chi ha partecipato al ...