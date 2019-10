Russiagate | Salvini | ho incontrato Malofeev ma non ho chiesto soldi

Russiagate - Salvini contro Conte : “La sua parabola la vedo bella che finita…” : "La parabola di Conte la vedo bella che finita...": con poche parole il leader della Lega, Matteo Salvini, torna all'attacco del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alla vicenda del Russiagate e al fatto che l'inquilino di Palazzo Chigi dovrebbe riferire su questo nei prossimi giorni al Copasir.Continua a leggere

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – "Conte dovrebbe riferire in Parlamento". Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì.

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – "Io non faccio affari. Io conosco Savoini da anni come persona seria e se ha chiesto qualcosa, non lo ha fatto a nome mio". Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì.

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – "Stiamo parlando del nulla da mesi. Ma per chi mi avete preso?". Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. "E' un anno che andate avanti con questo pippone sulla Russia".

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – "Ma se io avessi preso 60 milioni sarei qui con lei? Ma sarei ai Caraibi…". Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì sul Russiagate. "E poi -aggiunge- devo cazzo li nascondo 60 milioni, li nascondo sotto terra nel giardinetto?".

Russiagate : Salvini - ‘Conte avvocato ciuffo chiarirà come ha usato Servizi’ : Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “L’Italia non merita di vivere tra litigi, rancore, paura, dipendenza dall’estero. Il signor Conte non muove un dito se non arriva l’ok di Bruxelles, di Berlino, di Parigi, e poi verrà a chiarire l’avvocato del ciuffo e di se stesso come ha usato i Servizi segreti e se nel suo passato professionale è tutto chiaro o non c’è qualcosa da chiarire. Penso che sia vera la ...

Matteo Salvini inchioda Giuseppe Conte : "Neanche un colpo di telefono". 007 e Russiagate - cosa non torna : "Assolutamente no. A Ferragosto ero a Castel Volturno". Matteo Salvini, ospite di Agorà su Raitre, smentisce categoricamente che il premier Giuseppe Conte abbia avvisato l'allora ministro dell'Interno dei contatti avvenuti tra gli 007 italiani ed esponenti del governo americano per carpire informazi