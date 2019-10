Rugby | Mondiali 2019 | numeri | statistiche e curiosità dei quarti di finale

Fonte : oasport

(Di martedì 22 ottobre 2019) Quattro partite per decidere le quattro semifinaliste dellaWorld Cup in Giappone. Le vittorie di Inghilterra, Nuova Zelanda, Galles e Sudafrica a decidere chi si giocherà il titolo nei prossimi due weekend.diche hanno regalato partite molto diverse tra loro, con i successi di Inghilterra e All Blacks netti, senza discussione, mentre il Galles ha sofferto tantissimo contro una forte Francia e il Sudafrica ha dovuto aspettare la ripresa per avere la meglio dei padroni di casa del Giappone. Quattro partite che hanno regalato. In tutto nelle sfide del weekend sono stati segnati 184 punti, una media di 46 punti a partita, poco meno dei punti marcati nella fase a gironi, dove in ogni partita mediamente erano stati realizzati 50 punti. Chi ha vinto ha segnato 132 punti (33 in media), subendone 52 (13 in media), con il gap più ampio che è ...

Piergiulio58 : Rugby, Mondiali: foto arbitro con i tifosi gallesi, Francia sconfitta e furiosa. ???????????? - illumia : Dopo la visione dei quarti di finale dei #mondiali di #Rugby tutti in campo con il coach @MauroBergamasco per l'ult… - ailinon80 : RT @Rugbymeet: La foto con i gallesi non è proprio piaciuta in Francia. E adesso Jaco Peyper rischia grosso #Peyper #RWC2019 #rugbyworldcup… -