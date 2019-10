Roma | la Corte dei Conti indaga sul manager M5s Brinchi che si è alzato lo stipendio di

Uomini e Donne – Chi è Daniele Schiavon? Il corteggiatore di Giulia Quattrociocche che ha fatto perdere la testa alla simpatica Romana [GALLERY] : Chi è Daniele Schiavon? Il 24enne calciatore che ha fatto perdere la testa a Giulia Quattrociocche E’ iniziata da un mese circa una nuova edizione di Uomini e Donne: se una delle due troniste, Sara, ha deciso di abbandonare il programma, l’altra, Giulia Quattrociocche invece prosegue il suo percorso con entusiasmo, tra emozioni e incertezze. Tra i corteggiatori che hanno iniziato a far perdere la testa alla simpatica romana ...

Whirlpool - lavoratori in piazza a Roma : in corteo il "funerale della lavatrice" : Sciopero e manifestazione per dire no alla cessione dello stabilimento di via Argine, in testa al corte Maurizio Landini: "Il governo agisca". Patuanelli annuncia un incontro a Palazzo Chigi

'In piazza' per la prevenzione - progetto Enpam a Corte Conti Roma : Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) - Torna, questa volta dedicata ai dipendenti della Corte dei Conti di Roma, l'iniziativa 'Piazza della Salute' curata dalla Fondazione Enpam, Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri. Un progetto itinerante attivo dal 2016 che punta all

‘In piazza’ per la prevenzione - progetto Enpam a Corte Conti Roma : Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) – Torna, questa volta dedicata ai dipendenti della Corte dei Conti di Roma, l’iniziativa ‘Piazza della Salute’ curata dalla Fondazione Enpam, Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri. Un progetto itinerante attivo dal 2016 che punta alla prevenzione avvicinandosi il più possibile ai cittadini: scendendo, appunto, ‘in piazza’. ...

Vertenza Whirlpool Napoli - lavoratori in piazza a Roma : in corteo il "funerale della lavatrice" : Sciopero e manifestazione per dire no alla cessione dello stabilimento di via Argine, in testa al corte Maurizio Landini. Incontro al Mise

Whirlpool : tra bandiere e striscioni al via il corteo di Roma : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – è iniziato da pochi istanti il lungo corteo organizzato oggi a Roma da lavoratori e sindacati a sostegno dei dipendenti del sito dell’azienda americana Whirlpool a Napoli. La manifestazione si svolge in occasione dello sciopero generale di otto ore proclamato dai sindacati in tutti gli stabilimenti nazionali fermi”.Al concentramento in Piazza della Repubblica, dalle 9 di questa mattina, il ...

WWF Roma e Area Metropolitana : dopo il corteo per il clima serata di musica e arti varie : Roma – E’ stata questa la settimana del clima, dei giovani e del loro futuro, insieme a quello di tutte le specie animali e vegetali che vivono su questo Pianeta. E’ stata anche la settimana delle rassicurazioni da parte di una certa politica mondiale sugli impegni da portare avanti e della indifferenza o addirittura contrarietà di una certa politica mondiale rispetto alle pressanti e preoccupate richieste dei giovani per agire da ...

Sciopero per il clima : flash mob - sit-in e manifestazioni Da Milano a Roma : i cortei : Venerdì 27 la terza mobilitazione generale del movimento «Fridays for future». Non solo licei, anche le Università aderiscono all’appello degli attivisti guidati da Greta Thunberg

Tre membri della famiglia Spada di Ostia sono stati condannati all’ergastolo in primo grado dalla Corte d’Assise di Roma : La Corte d’Assise di Roma ha condannato all’ergastolo in primo grado Carmine Spada, Roberto Spada e Ottavio Spada e ha riconosciuto come associazione mafiosa la famiglia di cui fanno parte, il cosiddetto “clan Spada” di Ostia, i cui componenti in passato erano stati

Matteo Salvini - la Corte dei conti archivia il procedimento sui voli di Stato : “Illegittimi ma non c’è danno erariale”. Carte ai pm di Roma : L’inchiesta è archiviata perché non è dimostrabile il danno erariale. Ma i 35 viaggi di Matteo Salvini a bordo di velivoli a disposizione della Polizia di Stato e dei vigili del fuoco erano “illegittimi”. E per questo le Carte sono state girate ai magistrati ordinari. È la decisione della Corte dei conti del Lazio, che ha disposto l’archiviazione del procedimento, inoltrando il fascicolo alla procura di Roma per quanto di ...