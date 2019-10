Panama Papers | la denuncia di Soderbergh esilarante e pirotecnica

Laundromat - il fim sui Panama Papers non viene bloccato dai legali di Mossack Fonseca : Oggi è uscito, in contemporanea in vari paesi, il film The Laundromat (Panama Papers per la distribuzione italiana), pellicola che porta sullo schermo lo scandalo dei cosiddetti "Panama Papers", un fascicolo che comprende 11,5 milioni di documenti (2,6 terabyte di dati) relativi ad attività della società Mossack Fonseca in un arco temporale che va dagli anni settanta al 2015. Per ora il film è tranquillamente apparso sulla piattaforma Netflix, ...

La società Mossack Fonseca ha fatto causa a Netflix per il suo film sul caso dei Panama Papers : Mossack Fonseca, la società panamense le cui attività nei “paradisi fiscali” furono rese pubbliche dai cosiddetti Panama Papers, ha fatto causa a Netflix negli Stati Uniti con l’accusa di diffamazione per via del suo nuovo film sulla vicenda internazionale che l’ha coinvolta;

Il ricatto dei protagonisti dei Panama Papers La querela a Netflix : "Ritirate il film su di noi" : Manuela Gatti «The Laundromat» uscirà domani sulla piattaforma. E il cast è stellare Ventiquattro ore. È in questo arco di tempo che ripongono le speranze gli avvocati di Jurgen Mossack e Ramon Fonseca, gli ex partner dell'omonimo studio legale panamense protagonista, nel 2016, di una delle maggiori fughe di notizie della storia recente: i Panama Papers. Da domani la loro storia sarà disponibile per 150 milioni di abbonati a Netflix ...

Panama Papers è un nuovo capitolo nel cinema educational americano : https://www.youtube.com/watch?v=M4DNx1vWpM4 Ci sono film che nascondono il loro statuto politico, che si mascherano da fantascienza, western o horror anche se in realtà quello che dicono dietro la loro allegoria è un contenuto politicamente deciso, forte e arrabbiato. Panama Papers è l’esatto contrario, è un film che il contenuto politico lo mette in primo piano fin dall’inizio. Non solo, fin dal titolo promette di raccontare lo scandalo ...

Netflix - le uscite di ottobre 2019 : El Camino - Baby 2 - Panama Papers - e altro : Netflix: le uscite di ottobre 2019. Tra i film e serie tv in arrivo: Baby 2, Panama Papers, Living With Yourself, El Camino e altro. Dopo Infinity, e Amazon Prime Video vediamo quali titoli arriveranno nel catalogo Netflix nel mese di ottobre. ottobre, il mese in cui la maggior parte degli amanti di serie tv aspetta il segretissimo film sequel di Breaking Bad che si chiama El Camino (qui quello che sappiamo). Le uscite su Infinity di ottobre ...

The Laundromat a Venezia 76 - Meryl Streep nella dark comedy di Soderbergh sui Panama Papers (recensione) : Partendo da una storia comune, The Laundromat a Venezia 76 sviscera all'interno dei Panama Papers, lo scandalo che ha scosso il mondo della finanza. Il fascicolo, composto da 11,5 milioni di documenti confidenziali, è stato creato dalla Mossack Fonseca, studio legale panamense, che fornisce informazioni dettagliate su oltre 214.000 società offshore, inclusi nomi di azionisti e manager. La storia di The Laundromat si snoda nel momento in cui ...

Venezia - Meryl Streep parla del film sui "Panama Papers" - : Meryl Streep arriva al Festival per presentare il film "Laundromat", di Steven Soderbergh, che la vede protagonista. Una commedia noir ispirata allo scandalo dei Panama Papers. "Alcune persone sono morte per questa vicenda, come la giornalista maltese Daphne Caruana Galizia - ricorda l'attrice statunitense - altre sono morte per fare conoscere la verità. Per questo il film è divertente, ma è anche molto importante". (Lapresse) ...

Panama Papers dal 18 ottobre su Netflix. Trama - cast e trailer : Panama Papers, il film con Maryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas dal 18 ottobre su Netflix. Trama, cast e trailer del film Netflix Da Venezia76 peschiamo ancora un altro film originale di Netflix, ma stavolta in concorso (a differenza de Il Re). Si tratta di Panama Papers, in originale invece è Laundromat, un film con Meryl Streep e Gary Oldman tratto dal “Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money ...

THE LAUNDROMAT/ La dark comedy con Meryl Streep sullo scandalo Panama Papers : The LAUNDROMAT, la recensione del film di Steven Soderbergh in concorso a Venezia 76: un ottimo cast per lo scandalo dei Panama Papers.

«Panama Papers - The Laundromat» - dark comedy e cattiva finanza : Due primi ministri alla corte della Mostra di Venezia: Meryl Streep (ve la ricordate in Iron Lady?) e Gary Oldman (Oscar per aver vestito in panni di Churchill ne L’ora più buia). Sono i due protagonisti, insieme ad Antonio Banderas, di The Laundromat, in concorso al Lido e dal 18 ottobre su Netflix (uscirà anche nelle sale). Il film di Steven Soderbergh (7 volte in laguna) affronta il famoso scandalo dei Panama Papers, esploso nel 2016 grazie a ...