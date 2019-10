Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ancora una volta, e a distanza di un anno, l'richiama l'nell'ambito dellafinanziaria. Dunque la dinamica è la stessa, ma le differenze sono pressoché notevole. Se la lettera spedita al precedente governo Movimento Cinque Stelle-Lega aveva fatto registrare un'impennata dello spread, attestandosi oltre i 300 punti base, quella inviata all'attuale esecutivo giallo-rosso ha avuto solo un leggero impatto sul differenziale tra Btp e Bund, che si è andato via via stabilizzando. L': 'Il richiamo deve essere preso seriamente' Il Vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis e il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici avvertono il governono che la lettera di richiamo non deve essere presa sottogamba, in quanto nella lettura del Documento programmatico della legge di Bilancio 2020 è emerso che non sono stati rispettati ...

pocorealista : Manovra, l'Unione Europea all'Italia: 'Piano non è in linea con la riduzione del debito' - Tizzy44196287 : RT @claudio_2022: Stato italiano(giallo-fucsia) dichiara guerra agli evasori con la guerra al contante Facciamo parte della falsa unione ch… - Daniela19633 : RT @claudio_2022: Stato italiano(giallo-fucsia) dichiara guerra agli evasori con la guerra al contante Facciamo parte della falsa unione ch… -