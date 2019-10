L’Uomo nell’Alto Castello | in arrivo l’ultima stagione

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Niccolò Sandroni, serie tv tratta dal libro di Philip K. Dick, torna con la sua ultima: dove eravamo e cosa ci aspettagiunge al termine. Amazon Prime Video ci presentacon un emozionante trailer. Philip K. Dick è uno degli autori di fantascienza più conosciuti, sono numerosi gli adattamenti cinematografici e televisivi realizzati dalle sue opere, come Blade Runner, Minority Report, Atto di forza, e le serie tv targate Amazon Electric Dreams e, tratta dal libro La svastica sul sole, del 1962, è un racconto ucronico in cui la seconda guerra mondiale è stata vinta dai nazisti. La bomba atomica è arrivata nelle mani dei tedeschi e non degli americani, e gli Stati Uniti, come l’Europa, sono stati conquistati dalle forze dell’Asse. Nei primi episodi ...

