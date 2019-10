Ergastolo | dopo Corte Strasburgo parola alla Consulta

Ergastolo - gli scenari dopo la sentenza : richieste di indennizzo e ricorsi. Di Matteo : “Gli stragisti mafiosi ottengono uno dei loro scopi”. Ardita : “Colpo di piccone al sistema di prevenzione” : “loro hanno fatto le stragi per questo motivo. Adesso hanno ottenuto uno dei loro scopi principali”. loro sono i boss di Cosa nostra, gli stragisti irriducibili seppelliti al 41 bis: Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano, Piddu Madonia. Presto potrebbero avere diritto a un permesso premio. O in subordine a un indennizzo da parte dello Stato. E il commento alla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani arriva ...

Lunedì verdetto Cedu sull'Ergastolo ostativo. Dopo il Governo - allarme dell'Antimafia : Dopo il Governo, per voce dei ministri Bonafede e Di Maio, ora anche la Commissione Antimafia lancia l’allarme sulla decisione della Corte Europea per i Diritti Umani prevista per domani sull’ergastolo ostativo. Ciò che si teme è uno stop ad uno strumento ritenuto essenziale per la lotta alla mafia e al terrorismo.Per il presidente della commissione antimafia Antimafia Nicola Morra “l’Europa continua a ...

Uccise ex - Ergastolo dopo la Cassazione : 15.35 ergastolo per Vincenzo Capuano, l'uomo che speronò la macchina, Uccise e poi chiede fuoco alla sua ex ragazza, Sara Di Pierantonio, 22 anni, il 29 maggio del 2016 in via della Magliana, a Roma. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Appello dopo che la Cassazione aveva disposto, nell'aprile scorso, un nuovo processo di secondo grado, ritenendo il reato di stalking non assorbito da quello di omicidio, come invece fatto nel corso del ...

Alvin Kennard condannato all’Ergastolo per aver rubato 50 dollari - esce di prigione dopo 36 anni : Alvin Kennard nel 1983, quando aveva 22 anni, rubò dalla cassa di una panetteria 50,75 dollari. In base a una legge oggi non più in vigore, fu condannato all'ergastolo. Alla lettura della nuova sentenza era presente tutta la famiglia, che ha esultato commossa: "Aspettavamo questo momento da vent'anni".\\Alvin Kennard aveva 22 anni quando, nel 1983, rubò per fame 50,75 dollari dalla cassa di una panetteria. Fu arrestato e condannato ...