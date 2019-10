Diablo 4 confermato attraverso la pubblicità di un nuovo artbook?

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Con l'avvicinarsi della BlizzCon 2019, molti fan stanno speculando su quello che Blizzard ha in serbo per la loro grande convention del mese prossimo. Mentre alcuni fan ipotizzano che Overwatch 2 possa fare il suo debutto allo show, i fan irriducibili stanno aspettando con ansia ilepisodio principale della serie di. E se si deve credere a un annuncio di una rivista trapelato di recente, un annuncio di4 potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo.Mentre questa notizia dovrebbe essere presa con la dovuta cautela, l'immagine in questione proviene dalla rivista tedesca Gamestar. L'annuncio è per "The Art of", unche uscirà all'inizio di novembre e che presenterà il materiale della serie. La descrizione recita "... con oltre 500 artworks di2,3 e4".Vi è, ovviamente, la possibilità che l'immagine possa riferirsi al ...