Ciclismo | bruttissimo incidente per Tom Boonen in una gara di auto | “La macchina mi è

Ciclismo - Edo Maas in ospedale : bruttissimo incidente contro una macchina in discesa dal Ghisallo : Edo Maas è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Il 19enne olandese è caduto violentemente lungo la discesa del Ghisallo (nei pressi di Asso, in provincia di Como) in occasione del Piccolo Lombardia (corsa del calendario under 23) ed è andato a sbattare contro una vettura che si sarebbe trovata in movimento nella traiettoria dei corridori. L’atleta del Team Sunweb ha riportato ferite molto gravi e un ...