Avvistata una volpe sul Monte Faito

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Sembra che si faccia vedere verso il tramonto come una Cenerentola Disney: una piccolaverso le 18 compare alla fine della Cresta del– all’altezza della strada dove c’è l’Ostello dei giovani – un po’ sotto alla Fonte dell’Acqua dei porci. Domenica 20 una giovane e brava fotografa stabiese Lucia Di Martino – esperta escursionista del Cai – se l’è trovata di fronte come un’apparizione benigna e le ha dato anche da mangiare. Gli scatti sono in esclusiva per Il Napolista. Al di là della faustità dell’evento la presenza di volpi alrappresenta un dato importante come elemento biosegnalatorio di una rinnovata presenza fondamentale del mondo animale che riduce la maligna antropizzazione a cui negli anni precedenti tutta l’area del Parco è stata esposta.sulsul1 IMG 20191021 130648 678sul ...

napolista : Avvistata una #volpe sul #MonteFaito In esclusiva per il Napolista gli scatti di Lucia Di Martino – fotografa ed e…