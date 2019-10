Sul Guardian il racconto di Estudiantes-Milan del 1969 | una storia di sangue | violenza e

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) Sulladella sanguinosa partitadel 22 ottobre, cinquant’anni fa. La gara di ritorno della Coppa Intercontinentale si chiuse con un bilancio di tre giocatori arrestati e uno rapito. Quel pomeriggio, Ozvaldo Zubeldía, allenatore dell’, riunì la squadra nella stanza 704 dell’Hotel Nogaro di Buenos Aires per dare le ultime direttive prima di recarsi a giocare alla Bombonera. Nella gara di andata in Italia avevano perso 3-0. Il loro compito era scoraggiante, ma non del tutto impossibile. Poco prima di entrare in campo, disse ai giornalisti della rivista argentina El Gráfico: “Penso che abbiamo una probabilità del 20% di successo, ma sarà molto più difficile se perdiamo la testa. L’importante è mantenere la calma, giocare bene, provare a vincere la partita anche se non riusciamo a recuperare il deficit ...

DebDarkPetal : RT @ComunitaQueenIT: ELTON JOHN parla di FREDDIE MERCURY rispondendo alle domande dei VIP. L'articolo sul THE GUARDIAN (estratto tradotto i… - eleitaliana : RT @ComunitaQueenIT: ELTON JOHN parla di FREDDIE MERCURY rispondendo alle domande dei VIP. L'articolo sul THE GUARDIAN (estratto tradotto i… - ComunitaQueenIT : ELTON JOHN parla di FREDDIE MERCURY rispondendo alle domande dei VIP. L'articolo sul THE GUARDIAN (estratto tradott… -