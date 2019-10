Pronto il pacchetto sul carcere ai grandi evasori

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 20 ottobre 2019) “Ilsulper i”: lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rispondendo all’Ansa a Perugia dove con la famiglia ha fatto una visita privata tra gli stand di Eurochocolate. “Dopo l’incontro dell’altro ieri a palazzo Chigi con le altre forze politiche di maggioranza siamo già andati avanti e siamo praticamente alla conclusione e domani dovremmo avere nel dettaglio la norma” ha aggiunto.Bonafede non svela quale sarà esattamente la soglia oltre la quale scatterà il. “Ci stiamo orientando per individuarne una che dovrebbe essere intorno ai 100 mila euro”. “Oltre questa - ha spiegato Bonafede - c’è la certezza delper ie la confisca per sproporzione”.“Il messaggio che do sempre - ha spiegato ...

