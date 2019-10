Manovra | Di Maio a Conte | «Senza M5S non esiste il governo | vertice per tre proposte

Di Maio risponde a Conte : "Senza M5S non esiste Governo e Manovra" : Ieri sera, al termine di una giornata di polemiche sulla manovra e su eventuali modifiche da apportare, il Premier Conte si è lasciato andare a dichiarazioni nette, ricordando a tutte le componenti che sono state proprio loro ad approvare in consiglio dei ministri la manovra che adesso stanno criticando. Conte ha invitato tutti a fare squadra, altrimenti "chi non la pensa così è fuori dal Governo".Conte ha richiamato all'ordine proprio tutti, ...

Manovra - Di Maio a Conte : «Senza M5S non esiste il governo - vertice per 3 proposte imprescindibili» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. «I toni...

Di Maio - pressing su Conte : sì a 3 proposte M5S «o la Manovra non esiste» : L'ultimatum lanciato a Giuseppe Conte via Facebook in vista del vertice di governo in agenda il 21 ottobre rilancia così tre proposte «imprescindibili» da inserire nella legge di bilancio: «O si fanno o non esiste la manovra»

Governo - Di Maio a Conte : “No a ultimatum - senza M5s non esistono esecutivo e Manovra” : La risposta non si è fatta attendere e il tono, in attesa del vertice di maggioranza convocato per lunedì, è da muro contro muro. Luigi Di Maio l’ha offerta ai giornalisti che lo attendevano Matera per Expo 2020, la cui prima domanda è stata sulle parole pronunciate ieri da Giuseppe Conte. “I toni ‘o si fa così o si va a casa’ fanno del male al Paese, fanno del male al Governo. In politica si ascolta la prima forza ...

Luigi Di Maio - "tre proposte M5s sulla Manovra - se non passano salta tutto". Conte - crisi oltre il ridicolo : "Se va a casa il M5s è difficile che possa ancora esistere una coalizione di governo". Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e capo politico dei grillini, lancia un nuovo avvertimento a Giuseppe Conte e il paradosso è che lo fa usando gli stessi toni da ultimatum rinfacciati al premier. "Sono soddisf

Di Maio risponde a Conte : “Senza le nostre proposte la Manovra non esiste” : «Soddisfatti per la convocazione del vertice di maggioranza». Ed elenca i tre obiettivi imprescindibili per il M5S

Manovra - ultimatum di Di Maio"Senza le proposte M5S non si fa" : "Sono soddisfatto che sia stato convocato il vertice di maggioranza domani e potremo discutere di questo ma devo dire anche che i toni di queste ore mi meravigliano, mi sorprendono e ci addolorano come Movimento 5 stelle, ma non è il tema del Movimento, toni del tipo 'O si fa così o si va a casa' fanno del male anche al Paese ed al governo perché in politica si ascolta e si prendono in ...

Luigi Di Maio : "Senza M5s non esiste il governo - senza nostre proposte non c'è la Manovra" : “I toni ‘o si fa così o si va a casa’ fanno del male al Paese, fanno del male al governo”. Luigi Di Maio risponde così alle parole di Conte che ieri da Perugia aveva detto, riferendosi alla manovra, “chi non fa squadra è fuori dal governo”.“In politica - ha continuato il capo politico M5s - si ascolta la prima forza politica che è il M5s, perché se va a casa il M5s ...

Manovra - Di Maio replica a Conte : «Senza M5S non esiste il governo» : Si inasprisce la tensione tra Giuseppe Conte e Di Maio: quest'ultimo, dopo le dichiarazioni del premier sulla Manovra, replica da Matera dove si trova per Expo 2020. Conte a Di Maio e Renzi:...

Manovra - altolà Di Maio a Conte : «Senza M5S non si fa niente». Torna l'asse con Renzi : La Manovra? «Senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 Stelle usa la dinamite e Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte, i ministri M5s per...

Sulla Manovra ancora nessun accordo : 'Necessario Consiglio dei Ministri' secondo Di Maio : La manovra elaborata e resa nota dopo una lunga notte di discussione continua a far discutere il governo, che non trova un accordo sulle principali novità introdotte: limite di uso dei contanti, incentivi ai Pos, Quota 100, aumenti tasse. Quello che sembrava essere un vero accordo programmatico si è rivelato invece un accordo provvisorio "salvo intese", come specificato nel testo della stessa manovra. Ora sta ai protagonisti politici trovare una ...

Luigi Di Maio - voltafaccia e bombardamento su Conte : il governo salta sulla Manovra : È bastato un giorno a Gigino per pentirsi. Il tempo di fare due conti e capire che, se non serviranno a riempire le casse dello Stato, lotta al contante, stretta su pos e partite Iva di sicuro svuoteranno le urne grilline. Già il giorno dopo il varo della Finanziaria, Di Maio aveva alzato le barrica

Manovra - l'altolà di Di Maio a Conte : senza M5S non si fa niente. E torna l'asse con Renzi : La Manovra? «senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 Stelle usa la dinamite e Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte, i ministri M5s per...

Di Maio vuole riportare la Manovra in Cdm. Ma Conte gli ricorda : “L’abbiamo già approvata” : È il tema dell'evasione a creare malumori fra i Cinque Stelle. "Bisogna fare il punto su temi prioritari e irrinunciabili, come il carcere ai grandi evasori", afferma Luigi Di Maio che convoca una riunione questa mattina e chiede che la manovra venga rivista in Cdm lunedì prossimo. Ma Giuseppe Conte è fermo e gli ricorda che la legge di Bilancio e il decreto fiscale sono già stati approvati: nel Cdm di lunedì ci sarà spazio solo per un decreto ...