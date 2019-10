Libri | cala la produzione di e-book Ma mancano i dati di Amazon e del self publishing

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 ottobre 2019) Leggendo irelativi all’editoria italiana, diffusi il 16 ottobre alla Buchmesse di Francoforte da Aie (Associazione Italiana Editori), mi ha colpita questa analisi: “Si conferma il calo delladi titoli di e-. Nel 2018 sono stati pubblicati 51.397 e-. Per il secondo anno consecutivo, si assiste a una riduzione del numero di titoli, dopo i circa 81 mila del 2016. Nel 2018 il calo è del 17,2%, che segue il -15,9% del 2017. Risulta rilevante il peso delladi e-in, visto che le prime venti piattaforme hanno proposto 11.698 titoli, pari al 22,8% dellacomplessiva”. Ho cercato di comprendere meglio chiedendo direttamente ad Aie e la risposta non ha tardato ad arrivare: se da una parte il numero di titoli di e-pubblicati diminuisce, dall’altro aumenta del 15,2% quello dei digitali con edizione cartacea, che passano dai ...

