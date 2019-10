In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Ottobre | Abbassare il tetto ai pagamenti in

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Ottobre : : La frattura Manovra, ora è Conte che scarica i 5 Stelle: “Chi non ci sta è fuori” Nervi tesi – Il premier va all’attacco dei grillini: “Gridavano onestà, sul carcere andrò fino in fondo” di Tommaso Rodano La ministra eversiva di Marco Travaglio Ci mancava giusto il partito No Tax, ma ora ce l’abbiamo. Lo annunciano festose alla Leopolda le due punte di diamante di ciò che resta del renzismo: la cosiddetta ministra Teresa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Ottobre : Contanti : i 5Stelle parlano come Renzi. Anti-evasione? Sconcertante uscita di Di Maio & C : La kermesse Renzi gioca a logorare: “Non faccio ultimatum” Il leader di Italia Viva apre la decima edizione della Leopolda a Firenze di Wanda Marra Contanti saluti al M5S di Marco Travaglio “RenziChiediScusa”, titolava il Blog delle Stelle il 16 settembre 2016, in cima a un lungo post di Luigi Di Maio che elencava “i 10 fallimenti del governo Renzi”. Al punto 8 (“Niente lotta alla corruzione”), c’era un duro attacco sui favori agli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Ottobre : Le mappe di evasione e corruzione. Ecco chi ci ruba 170 miliardi di euro all’anno : Dossier Dai grandi ai (tanti) piccoli: la mappa dell’evasione fiscale Nel mirino – Il nero supera 109 miliardi di euro all’anno. Autonomi e imprese sono quelli con la maggiore propensione a non versare di Luciano Cerasa Tutti fuori di Marco Travaglio Anche Raffaele Cantone, presidente uscente dell’Anac, paga il suo tributo al mantra del momento: “Non è con le manette che si vince l’evasione, così come la corruzione”. Se fosse vero, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Ottobre : Conte al “Fatto” – “Lotta agli evasori - pronto allo scontro” : L’intervista “Sull’evasione, pronto allo scontro con chi si mettesse di traverso” La manovra – “agli onesti dico che esserlo d’ ora in poi conviene: avranno carte elettroniche a costo zero Gli evasori? Si mettano in regola o saremo inflessibili” di Marco Travaglio La bavbàvie di Marco Travaglio L’altra sera avevo appena finito di discutere a Otto e mezzo con due colleghi sulle manette agli evasori (“barbarie!”, anzi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Ottobre : Chi vuole manette e chi carezze. Guerra all’evasione fiscale? Per Conte la soglia dei contanti deve scendere a mille euro - a Renzi va bene a 3 mila : Conti pubblici Manovra, la pace giallorosa. Quota 100 non viene toccata Via libera – In serata il governo approva il Documento di bilancio e lo invia a Bruxelles. Nel dl Fiscale tasse sulle vincite e multe a chi non usa il Pos. Via la norma sulle sim di Patrizia De Rubertis e Carlo Di Foggia Merdogan di Marco Travaglio Che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sia una merdaccia è un dato ormai acquisito, tant’è che nessuno si ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Ottobre : La società fantasma dell’air force Renzi. Il mistero : Esclusivo – Sparita la società che lo vendette Il mistero “UTHL”: un fantasma dietro l’Air force Renzi Il velivolo pagato 26 volte il suo valore apparteneva a un “lessor” di cui oggi non si sa più nulla: perché? di Daniele Martini Soluzione Amici Miei di Marco Travaglio Da quando ha fondato il partitucolo-ossimoro Italia Viva, Renzi si sveglia ogni mattina con un cruccio: come finire nei titoli dei tg della sera e dei giornali ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Ottobre : Manette agli evasori - Di Maio pressa il Pd. E il dl Fisco slitta : Trattative Carcere agli evasori, Di Maio s’impunta: slitta il decreto fiscale 5 Stelle – Il “capo” chiude la festa a Napoli guardando a Roma: oggi in Cdm solo il piano da spedire all’Ue di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Funeral Party. “Big assenti e contestazioni: la festa M5S è un funerale. Grillo diserta le celebrazioni per i 10 anni. La base, contraria al governo col Pd, è pronta a farsi sentire” ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Ottobre : Conte e Di Maio alla festa dei 5Stelle : “Basta armi alla Turchia” : La guerra L’Italia con la Germania: “Basta armi alla Turchia” alla festa 5Stelle Conte e Di Maio chiedono all’Europa di sospendere le forniture militari ad Ankara. Anche il Pd d’accordo di Salvatore Cannavò Viva le manette di Marco Travaglio La nostra copertina dell’altroieri, sulla bozza del ministro della Giustizia per le manette agli evasori, non è piaciuta a Gad Lerner che è personcina sensibile e l’ha riprodotta su Twitter con un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Ottobre : Ultimi sondaggi : 6 regioni a m5s-pd e 1 a salvini&C : sondaggi Sei regioni su nove: ribaltone giallorosa alle urne del 2020 Dall’Emilia al Mezzogiorno – L’alleanza demogrillina lanciata in Umbria è favorita quasi ovunque: al centrodestra non resta che il Veneto di Lorenzo Giarelli James Cont 007 di Marco Travaglio Avevamo deciso di aspettare di saperne qualcosa di più, prima di commentare lo strano caso di James Cont detto 007, essendo abituati a basarci sui fatti e non sui boatos. Poi ...

In Edicola sul Fatto del 11 ottobre : manette agli evasori - il testo M5s. Così le pene salgono fino a 8 anni : Il dossier manette agli evasori, il testo 5S: le pene salgono fino a otto anni Si tratta – Ridotte le soglie penali alzate da Renzi, carcere inasprito, confische per i condannati e a rispondere saranno anche le aziende di Luciano Cerasa e Luca De Carolis Fine pena vediamo di Marco Travaglio Facciamo Così. Siccome il cosiddetto “ergastolo ostativo” – cioè vero, senza sconti né scappatoie – l’hanno inventato Falcone e Borsellino e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Ottobre : 250mila mq destinati ad attività sportive diventano edificabili per Milan e Inter : Operazione San Siro, la grande abbuffata del nuovo stadio Il calcio è magico. E lo stadio di San Siro di notte magiche ai tifosi ne ha regalate tante. Ma nei prossimi mesi ci stupirà. Sta per scoccare la più grande magia della sua storia: la moltiplicazione dei milioni e del cemento. Milan e Inter hanno infatti chiesto al sindaco di Milano il via libera […] di Gianni Barbacetto La verdinità perduta di Marco Travaglio Siccome sono ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Ottobre : La grande chambre contro l’ergastolo ai boss : Strasburgo Italia-’ndrangheta in Europa: la Cedu fa vincere il boss Viola La decisione – La Corte europea per i diritti umani respinge il ricorso italiano e dà ragione al condannato per omicidi, occultamento di cadavere e sequestro di Gianni Barbacetto La sentenza-papello di Marco Travaglio Se Totò Riina avesse saputo che era così semplice cancellare l’ergastolo, nel 1992 si sarebbe risparmiato le stragi, le trattative con lo Stato, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Ottobre : Conte risponda ma anche i 2 Matteo : ecco le 20 domande : I due Matteo Quelli che… chiedono spiegazioni Ora i due Matteo – Renzi e Salvini – fanno la morale al premier Giuseppe Conte sulla gestione della delega ai Servizi segreti e sui rapporti con lo studio Alpa. Conte farà bene a chiarire ogni cosa ma i due omonimi della politica italiana, oltre alla ricorrenza dell’onomastico, hanno avuto e hanno in comune la […] di Gianni Barbacetto e Vincenzo Iurillo Geppetto e Pinocchio di ...