I migliori carboidrati per dimagrire

Fonte : vanityfair

(Di domenica 20 ottobre 2019) QuinoaPatata dolceFiocchi d'avenaRiso selvaticoFagioli neriPane di farina integralePasta integraleLenticchieMeleLamponi e moreState cercando di perdere peso e pensate di dover dire addio per sempre a tutti i? Niente panico, non ce n’è motivo. Innanzitutto fatiamo un mito: non tutti idevono essere considerarti off-limits. L’importante è saperli riconoscere e introdurli nella dieta senza alcun timore di far lievitare il giro-vita. Pero mantenersi in forma occorre scegliere quelli giusti. Il pane bianco e i dolci (o i panificati) fatti con la farina bianca, si sa, non sono mai stati grandi alleati del processo di dimagrimento. Leslie Langevin , dietista di Whole Health Nutrition raccomanda di mangiare iper avere la giusta energia e saziarvi. Ma, come abbiamo scritto, non tutti fanno bene: evitate quelli raffinati, come gli alimenti a ...