Ford - Primi avvistamenti della Puma ST

Fonte : quattroruote

(Di domenica 20 ottobre 2019) Anche la nuovaavrà una versione ad alte prestazioni. Con la ST-Line X già a listino, ai clienti verrà proposta una variante pensata per abbinare al look aggressivo prestazioni più elevate rispetto al restogamma: unaST, insomma.Design grintoso. L'esemplare è totalmente protetto da pellicole, ma confrontando le foto spia con le foto ufficiali si notano subito le differenze con la ST-Line X. Nel frontale le prese d'aria inferiori hanno infatti una diversa forma e i fendinebbia sembrano trovarsi più in alto, mentre in coda il terminale di scarico è ora a doppia uscita. Anche i cerchi di lega sono inediti e non è escluso che i passaruota di plastica nera applicati alla carrozzeria siano più larghi di quelli esistenti.Potrebbe toccare i 200 CV. Lapotrebbe nascondere qualche sorpresa anche nel cofano. Per il momento laè proposta soltanto con il 1.0 ...

