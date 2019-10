F1 | Lewis Hamilton risponde alle critiche | “I media cercano di buttarmi giù con l’odio

VIDEO Scambio Valentino Rossi-Lewis Hamilton - tutti i dettagli dello show : il Dottore sulla Mercedes - il britannico con la Yamaha : Lo Scambio tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi si può davvero fare, ormai l’accordo per il grande evento sembra essere raggiunto: il Dottore salirà a bordo di una Mercedes di Formula Uno mentre il britannico si metterà in sella a una Yamaha da MotoGP. Oggi ne ha parlato lo stesso centauro italiano al termine del GP del Giappone e Monster, sponsor in comune ai due piloti, sta definendo i dettagli dello show motoristico che potrebbe avere ...

Formula 1 – Hamilton durissimo - Lewis si sfoga sui social : “voglio mollare e chiudere tutto” : Lewis Hamilton non ce la fa più: il duro sfogo del britannico della Mercedes sui social Lewis Hamilton è sempre più vicino alla vittoria del titolo Mondiale 2019: il britannico della Mercedes ha disputato un inizio di stagione impeccabile, per poi dover fare i conti con una tosta Ferrari che è riuscita in qualche modo a risollevarsi. photo4/Lapresse In attesa di vedere cosa succederà nelle prossime gare, Hamilton si è sfogato su Instagram ...

F1 - Lewis Hamilton : “Mi viene voglia di mollare tutto - il mondo è un disastro ed a nessuno importa” : Mentre Lewis Hamilton è sul punto di sollevare il suo sesto titolo iridato (e potrebbe già farlo nel corso del fine settimana del Gran Premio del Messico, prossimo appuntamento del calendario) i pensieri dell’inglese sembrano lontani anni luce dalla pista. Nelle ultime ore, infatti, il campione inglese ha condiviso un laconico post sul suo profilo Instagram che ha sorpreso tutti gli appassionati di Formula Uno. Il messaggio, riportato da ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Giappone 2019 : “Complimenti al team - io e Bottas siamo e saremo sempre in lotta” : Una giornata da ricordare per la Mercedes quella del GP del Giappone, 17° round del Mondiale 2019 di F1. Il 1° e 3° terzo posto del finlandese Valtteri Bottas e del britannico Lewis Hamilton hanno permesso alla scuderia di Brackley di conquistare per la sesta volta il titolo dei costruttori. Una gara che, di fatto, si è decisa alla partenza e nella quale il finnico è stato abile a sfruttare le incertezze dei due piloti della Ferrari Sebastian ...

Lewis Hamilton F1 - GP Giappone 2019 : “Un buon venerdì - Bottas primo perchè favorito dalla scia” : Lewis Hamilton sorride, e ne ha ben donde, al termine del venerdì del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno. Il campione del mondo, sempre più vicino al sesto titolo della sua carriera, ha concluso al secondo posto la FP2 dando la sensazione di avere tra le mani una Mercedes nuovamente di primissimo livello. L’inglese spiega al termine delle prove libere come si stia comportando la sua W10. “Su questa pista c’è sempre modo di ...

F1 - Lewis Hamilton sugli equilibri in Ferrari : “Si sta puntando su Leclerc - mi dispiace per Vettel” : “Sembra proprio che la Ferrari stia impostando il suo futuro su Leclerc. Sono molto dispiaciuto per Seb. La scuderia è cresciuta grazie a lui, non certo grazie a Charles. Vederlo vincere a Singapore mi ha fatto sentire bene, se lo meritava. È una persona molto dedita a quello che fa“. Sono queste le parole pronunciate dal leader del Mondiale 2019 di F1 Lewis Hamilton sul tema “equilibri in Ferrari”. Le discussioni negli ...

F1 - Lewis Hamilton sugli equilibri in Ferrari : “Si sta puntando su Leclerc - mi dispiace per Vettel” : “Sembra proprio che la Ferrari stia impostando il suo futuro su Leclerc. Sono molto dispiaciuto per Seb. La Scuderia è cresciuta grazie a lui, non certo grazie a Charles. Vederlo vincere a Singapore mi ha fatto sentire bene, se lo meritava. È una persona molto dedita a quello che fa“. Sono queste le parole pronunciate dal leader del Mondiale 2019 di F1 Lewis Hamilton sul tema “equilibri in Ferrari”. Le discussioni negli ...

F1 - Lewis Hamilton : “La Ferrari non è un’opzione per il mio futuro. Sbagliano ad avere primo e secondo pilota” : La situazione in Ferrari è elettrica dopo quanto successo durante il GP di Russia, l’ordine di scuderia impartito a Sebastian Vettel ha generato dei malumori rilevanti e il tedesco non ha gradito l’episodio attaccando Charles Leclerc e la scuderia subito dopo la corsa (da lui conclusa con anticipo a causa di un problema alla parte ibrida del motore dopo essere stato in prima posizione per metà corsa). Ieri si è parlato tanto a ...

Formula 1 - Lewis Hamilton allo scoperto : “futuro in Ferrari? La cambierei in meglio - ma…” : Il pilota della Mercedes ha parlato del suo futuro, soffermandosi su un suo possibile trasferimento in Ferrari nel 2021 Lewis Hamilton non ha nessuna intenzione di lasciare la Mercedes, sottolineando come un suo trasferimento in Ferrari nel 2021 sia solo fantascienza. photo4/Lapresse Il britannico si trova a meraviglia nel team di Brackley, dunque difficilmente cambierà aria alla scadenza del suo contratto, come ammesso ai microfoni del ...

Lewis Hamilton rivela : “Sono stato rimproverato pubblicamente dalla regina Elisabetta durante un pranzo con lei” : Nonostante il principe Harry e Meghan Markle ci abbiano abituati ai loro continui strappi al protocollo, Sua Maestà la regina Elisabetta tiene molto al rispetto delle regole dell’etichetta reale e si impegna affinché questa venga rispettata, quantomeno in sua presenza. Lo dimostra ciò che è successo al pilota di F1 Lewis Hamilton, che ha rivelato in un’intervista al Graham Norton Show della Bbc di esser stato rimproverato ...

VIDEO Lewis Hamilton : “Una vittoria di squadra - bravi a non mollare mai” : Lewis Hamilton si è aggiudicato il Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno e, fino a metà gara, non era certo semplice da prevedere. Senza i guai della Ferrari non sarebbe stato facile centrare questo risultato, tanto meno la doppietta, ma il merito del campione del mondo è non avere mai mollato di un millimetro, per farsi trovare pronto al momento giusto. Così è stato, e il successo a Sochi gli consegna ormai il sesto titolo di fila. Andiamo ...

VIDEO F1 - GP Russia 2019 : Lewis Hamilton taglia il traguardo e vince la gara di Sochi. L’ultimo giro della gara : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia 2019 di Formula Uno, dopo una delle gare più sorprendenti degli ultimi tempi. L’inglese, che nel primo stint sembrava accontentarsi del terzo posto, approfitta prima del ko del motore di Sebastian Vettel, quindi della Virtual Safety Car per superare anche Charles Leclerc, per cogliere un successo quasi inatteso. Un finale di gara solidissimo ha permesso al campione del mondo un arrivo in ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Russia di Formula 1 : La gara è stata decisa dal ritiro di Sebastian Vettel, che ha permesso alle Mercedes di restare in testa davanti a Charles Leclerc

F1 - GP Russia 2019 : il graffio di Lewis Hamilton. Un ultimo giro da fenomeno che evita la prima fila Ferrari : Dopo un inizio di weekend abbastanza complicato e allarmante, Lewis Hamilton è salito di colpi nel momento decisivo del sabato ed ha piazzato la zampata del campione inserendosi in seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Russia 2019, sedicesima prova stagionale del Mondiale di Formula 1. Il pilota britannico classe 1985 ha scongiurato il rischio di una prima fila tutta Ferrari beffando Sebastian Vettel nell’ultimo tentativo ...