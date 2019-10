Contro la depressione da lutto un animale può salvarci

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 20 ottobre 2019) Oscar Grazioli Vedo già per strada, specie la mattina e la sera, cani con impermeabili o cappottini come se fossimo già in pieno inverno. Ora, posso capire qualche forma di protezione su cani anziani che magari hanno sofferto di malattie respiratorie in passato, indossare qualche indumento impermeabile quando piove forte, ma, in tutti gli altri casi, le coperture pesanti o non traspiranti sono del tutto ingiustificate e, anziindicate in questo periodo. Vero che siamo in autunno inoltrato, vero che capita qualche giornata uggiosa, vero che nelle pianure interne, la mattina presto, i cristalli dell'automobile sono opacizzati da una spessa pellicola d'acqua (e smog), ma vediamo di non confondere l'elevato tasso di umidità con il freddo. Forse qualche giornata uggiosa e una settimana di abbassamento delle temperature con sbalzi di oltre 15°C che ci ha fatti passare da ...

joonisbonsai : due giorni fa parlavano di depressione, s*icidio e cyberbullismo, oggi trendano contro i bts di nuovo ma come cazzo state - infoitsalute : Uno spray nasale contro la depressione, riduce i sintomi - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Disegnata quasi totalmente a mano, #TheDreadfulWhispers è una strana e coraggiosa avventura che unisce puzzle, elementi plat… -