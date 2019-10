A Milano la più ampia mostra personale di Cesare Viel in uno spazio pubblico

Milano-Cortina : attesa per Ceo - Roda “ora piu’ fatti” : Flavio Roda e' uomo di montagna, abituato ad agire piu' che ad apparire. Il suo invito per le Olimpiadi di Milano-Cortina non potrebbe essere, dunque, diverso: "Piu' fatti e meno chiacchiere" il monito. Il presidente Fisi, che con i suoi tecnici e' stato determinante nella scelta dei siti per l'assegnazione dei Giochi del 2026, attende senza fare preferenze la nomina - promessa entro inizio novembre dal ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora ...

Milano : più taxi con via libera a doppie guide per coniugi e parenti : Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Via libera alle doppie guide a Milano per i taxi per coniugi e parenti. Per fare fronte all'aumento di domanda di auto in servizio pubblico, l’amministrazione comunale consentirà di integrare i turni di attività di servizio con un secondo conducente. Le nuove autorizzaz

Emma Marrone - la malattia e il blitz a Milano : "Per tutta la vita - sono la più felice del mondo" : "Voglio la musica ancora e ancora per tutta la vita" con questo annuncio Emma Marrone è tornata radiosa sui social e nel mondo della musica, dopo il forzato stop dovuto a problemi di salute. La cantante salentina ha quindi pubblicato sul suo profilo Instagram un video per annunciare ai suoi fan l'us

Volare sarà sempre più sicuro - accordo aeronautica-Policlinico di Milano : Volare, per lavoro o per piacere, sara' sempre più sicuro. Questo anche grazie a un accordo tra l'Aeronautica militare italiana e il Policlinico

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : 30-23 - i lituani cercano il recupero a più riprese a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-26 Nothing but net, la spara da tre Milaknis 32-23 2/2 Tarczewski, 5′ a fine secondo quarto Gran palla di Rodriguez per Tarczewski, pesca il fallo di Ulanovas, sono due tiri liberi (ma poteva essere anche un potenziale gioco da tre punti) 30-23 SERGIO RODRIGUEZ! Ecco la tripla dell’iberico! In precedenza lo Zalgiris ha rischiato il -2 su una situazione identica con pressing alto ...

NUOVO STADIO INTER-MILAN/ Se Google Maps ci dice che la grande Milano non basta più : Il confronto sul NUOVO STADIO di Inter e Milan dovrebbe spingere ad aprire una riflessione più ampia su cosa è Milano e sulle decisioni che chiede

Appartamenti in affitto - da Milano a Barcellona le città più care in Italia e in Europa : Soldi, alla voce Appartamenti in affitto, si conferma la tendenza al rialzo, complici anche, nel trimestre, le richieste di locazione da parte di studenti. E in Italia é Milano a confermarsi la città più cara con Torino che registra crescita più spiccata. Dopo l’impennata dei prezzi degli affitti nelle principali città Italiane ed europee dell’anno scorso, l’HousingAnywhere International Rent Index ...

Olimpiadi Milano-Cortina - caccia al manager per il ruolo di amministratore delegato : c’è una terna di candidati (più Domenicali) : Ci sono un renziano, un neozelandese “squalo” dei media e un veneto emergente. Ma chissà che non la spunti l’ex ferrarista. È la terna (allargata) per corsa alla poltrona più ambita nel mondo dello sport italiano nei prossimi anni, quella del capo di Milano-Cortina 2026. La caccia all’amministratore delegato della Fondazione (privata) che gestirà quasi 1 miliardo di euro messo a disposizione dal Cio per organizzare i Giochi ...

Il Bosco Verticale di Milano tra i 50 grattacieli più iconici degli ultimi 50 anni : Il Bosco Verticale di Milano è stato inserito nella lista dei grattacieli più iconoci del mondo degli ultimi 50 anni. Fra i grattacieli più rappresentativi dell'ultimo mezzo secolo, peraltro, solo altri quattro sono stati completati nel 2014, pochi sono più recenti ed è il solo situato in Italia. Il nuovo riconoscimento arriva dal Council on Tall Buildings and Urban Habitat, che già nel 2015 lo aveva indicato ...

Nikola Tesla Exhibition : dal 5 ottobre a Milano la più grande mostra museo interattiva dedicata allo scienziato : Raccontare l’uomo e l’inventore che ha cambiato radicalmente la storia della scienza e della tecnologia: con questo obiettivo Milano ospita la Nikola Tesla Exhibition, la mostra museo interattiva più grande al mondo fino ad ora mai realizzata sullo scienziato. La prima e unica tappa italiana del tour mondiale della mostra, organizzata da Venice Exhibition in collaborazione con il Nikola Tesla Museum di Belgrado, sarà allestita dal 5 ottobre 2019 ...

Milano : sequestrati 1 - 5 chili di droga e più di 5000 euro - due arresti : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Sono stati sequestrati 1,5 chili di droga e più di 5000 euro dopo alcuni controlli nella zona di Rogoredo a Milano. La polizia ha arrestato un uomo di 22 anni e uno di 26 per detenzione e spaccio di stupefacenti. Gli agenti avevano notato i due uscire da una baracca e, n

Sciopero per il clima - migliaia di studenti in piazza a Milano. La folla intona cori e mostra cartelli : “Il pianeta è più hot di Alberto Angela” : “Milano presente, è in piazza per l’ambiente”. Scandendo questo coro, dal centro del capoluogo lombardo è partito il corteo del movimento dei giovani per il clima ‘Fridays For Future‘. A questo terzo Sciopero globale per sollecitare politiche contro i cambiamenti climatici stanno partecipando studenti di ogni età, dalle elementari all’università, da Milano e dalla provincia, ma anche bambini più piccoli ...

Milano : Comune - 'più di 500 contratti per 1 - 5 mln di euro per cura verde' : Milano, 26 set. (AdnKronos) - Un valore economico di quasi 1,5 milioni di euro e 522 contratti per la cura di parchi, giardini, aiuole a Milano. Sono i numeri che raccontano l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per la gestione del verde. Nell’ambito del progetto 'cura e Adotta il

Milano : trovato in possesso di più di 1 kg di droga - arrestato : Milano, 21 set. (AdnKronos) - Aveva con sé 1,90 chili di marijuana e per questo, un cittadino marocchino di 19 anni, è stato arrestato in via Ciceri Visconti, angolo Tommei, a Milano. I poliziotti, durante il controllo, hanno trovato nello zaino del ragazzo un bilancino di precisione per la grammatu