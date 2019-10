Samurai Marquez in Giappone | pole position pazzesca a Motegi | splendido secondo posto per

Fonte : sportfair

(Di sabato 19 ottobre 2019) Il campione del mondo si prende lain, precedendo i due piloti SIC Petronas che completano la prima fila Marcnon si ferma più, lo spagnolo non è sazio dopo il titolo mondiale vinto in Thailandia e, anche in, si prende lacon una prestazione perfetta. Il fenomeno di Cervera non lascia scampo ai propri rivali, fermando il crono sull’1:45.763, un riferimento inarrivabile per gli altri piloti in pista. Ad avvicinarsi più di tutti è Franco Morbidelli, pazzesco in sella alla sua Yamaha del team SIC Petronas. L’italiano si prende la seconda posizione davanti al compagno di squadra Fabio Quartararo, che completa così la prima fila. Dietro il francese si piazza Maverick Viñales, in difficoltà proprio nel momento clou del fine settimana, dopo gli ottimi riferimenti di ieri. Cal Crutchlow e Jack Miller seguono lo spagnolo ...