Renzi smonta Quota 100 | Un' ingiustizia | costa troppo ed è per pochi

Fonte : today

(Di sabato 19 ottobre 2019) Durante la seconda giornata della Leopolda, il leader di Italia Viva è tornato sul tema pensioni: "Una misura assurda che...

